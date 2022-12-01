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РФ готує новий масований удар по Україні: оприлюднено супутникові знімки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ готує новий масований удар по Україні: оприлюднено супутникові знімки
На аеродромі майже два десятки дальніх бомбардувальників Ту-95 і Ту-160
фото: Maxar Technologies

Експерти попереджають про нову потужну атаку на Україну

Новий масований удар Росії по Україні схоже, неминучий. Про це пише Spiegel, аналізуючи супутникові знімки ключового російського аеродрому «Енгельс-2» під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs.

На знімках від 28 листопада зафіксовано майже два десятки дальніх бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, які готуються до чергової атаки.

РФ готує новий масований удар по Україні: оприлюднено супутникові знімки фото 1
РФ готує новий масований удар по Україні: оприлюднено супутникові знімки фото 2

«Активність на базі надзвичайно висока», – підтвердив Spiegel незалежний військовий аналітик Арда Мевлютоглу. Так, цистерни з паливом припарковані біля дальніх бомбардувальників, видно численні великі ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.

«Також цікаво, що багато великих вантажних літаків припарковано на асфальті, що вказує на те, що на базу нещодавно відправили велику партію, можливо, крилатих ракет», – каже Мевлютоглу.

РФ готує новий масований удар по Україні: оприлюднено супутникові знімки фото 3
РФ готує новий масований удар по Україні: оприлюднено супутникові знімки фото 4

Конрад Музика, військовий експерт Rochan Consulting, також бачить базу в підвищеній готовності. «На землі багато рухів, багато літаків обслуговуються і, очевидно, готуються до нових місій, – каже Музика. – Ви також бачите візки, які можуть використовуватися для транспортування крилатих ракет Х-55 або Х-101».

На думку аналітиків, аеродром «Енгельс-2» є однією з найважливіших баз російських ВПС, оскільки тут розташовані два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування.

Раніше аналітик Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк повідомив, що Росія готує декілька великих повітряних атак на Україну

Тим часом, у Головному управлінні розвідки вважають, що Російська Федерація перед наступним масовим ракетним ударом готує і накопичує ракети, вивчає нові цілі і проводить дорозвідку. У ГУР фіксували, що росіяни застосували застарілі ракети Х-22, і доволі великий відсоток із них підривався у повітрі і не досягав цілі.

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Теги: Україна війна обстріл ракета росія

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