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Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича
Ворожі літаки були в повітрі не менше 4,5 години
фото з відкритих джерел

Окупанти виявляли українську протиповітряну оборону

Ворожа авіація у вівторок, 29 листопада, виявляла українську протиповітряну оборону. Рашисти також спостерігали за реакцією ЗСУ. Таку заяву зробив радник Офісу президента України Олексій Арестович у бесіді із правозахисником Марком Фейгіним.

«Літаки реально були в повітрі не менше 4,5 години. Ми чекали на удар, але удару не завдали. Виявляли нашу ППО, дивилися, як ми відреагуємо», – сказав Арестович.

Раніше Олексій Арестович заявив, що збройні сили України зможуть деокупувати Крим протягом наступних шести місяців.

Відзначимо, Шольц пообіцяв передати Україні більше зброї.

Також стало відомо, що Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників.

Крім того, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив: мирні перемовини між Україною та Росією на даному етапі війни неприпустимі, оскільки вони легітимізують втрату українських територій. 

До слова, Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги: 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh, також Берлін передав 53 захищені автомобілі для Прикордонної служби України.

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Теги: Україна ракета росія Олексій Арестович війна

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