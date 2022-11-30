Британський експерт прогнозує кілька масованих ударів РФ по Україні

Російські війська облаштували оборону в Херсонській області і підготувалися до боїв взимку

На російських аеродромах останніми днями спостерігається активність

Росія готує декілька великих повітряних атак по Україні. Про це розповів аналітик Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк в ефірі Sky News.

Кларк зауважив повітряну активність на російських аеродромах останніми днями, про що вже пишуть в соцмережах і що підтверджують супутникові дані.

Також, за словами аналітика, російські війська облаштували оборону в Херсонській області і підготувалися до боїв взимку.

Паралельно йдуть бої біля Бахмута, де ворог коштом великих втрат серед своїх мобілізованих намагається рухатися вперед. Кларк додав, що це єдина ділянка на лінії фронту, де росіяни, ймовірно, домагаються мінімальних успіхів.

Тим часом, у Головному управлінні розвідки вважають, що Російська Федерація перед наступним масовим ракетним ударом готує і накопичує ракети, вивчає нові цілі і проводить дорозвідку. У ГУР фіксували, що росіяни застосували застарілі ракети Х-22, і доволі великий відсоток із них підривався у повітрі і не досягав цілі.