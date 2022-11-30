Чому Росія призупинила масові ракетні удари по Україні: пояснення розвідки

Ворогу потрібен час на обслуговування ракет перед використанням

Рашисти накопичують ракети та розвідують цілі

У Головному управлінні розвідки вважають, що Російська Федерація перед наступним масовим ракетним ударом готує і накопичує ракети, вивчає нові цілі і проводить дорозвідку. Про це сказав представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону

«По-перше, здійснюється дорозвідка тих об’єктів, по яких наносилися удари. По-друге, це класичний підхід: вивчаються райони й цілі, по яким буде нанесено удар. По-третє, відбувається підготовка ракет до бойового застосування, їхнє зосередження. Це потребує часу. А, враховуючи те, що запас в Російської Федерації зменшується, застосовуються старі ракети, які були вироблені ще за часів Радянського Союзу, потрібно їхнє обслуговування перед використанням», – йдеться в повідомленні.

За його словами, у ГУР фіксували, що росіяни застосували застарілі ракети Х-22, і доволі великий відсоток із них підривався у повітрі і не досягав цілі.

Скібіцький припускає, що Росія має ще достатньо запасів, щоб завдавати ударів власним озброєнням. Водночас, за його словами окупанти ведуть перемовини про постачання озброєння та боєприпасів з іншими країнами.

Нагадаємо, вороги здійснювали масові ракетні обстріли України 10 жовтня, 31 жовтня, 15 листопада і 23 листопада.

Як відомо, в армії Російської Федерації дефіцит деякого озброєння: росіяни вивозили артилерійські боєприпаси з території Білорусі, також РФ веде перемовини з Іраном.

Раніше розвідка Естонії повідомила, що Росія вже витратила в Україні дві третини свого запасу боєприпасів і тому змушена знизити наступальну активність.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України назвало іноземні компанії, які допомагають РФ скеровувати ракети в Україну.