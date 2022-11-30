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Депутат Верховної Ради пригрозив ударами по Росії

Надія Клочко
glavcom.ua
Депутат Верховної Ради пригрозив ударами по Росії
Під час повномасштабного вторгнення РФ Роман Костенко брав участь в обороні Миколаєва
фото з відкритих джерел

«Росії дійсно треба переживати, аби ми не завдали ударів по їхній території»

Ветеран АТО, «кіборг», полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко заявив, що як тільки в українських військових з’явиться можливість, вони завдаватимуть ударів по території Росії. Про це нардеп сказав у інтерв’ю «Главкому».

На думку Костенка, Росія почала будувати фортифікації на своїй території, оскільки керівництво країни-агресорки розуміє, які перспективи і наслідки очікують Росію у війні проти України.

«І якщо раніше росіяни навіть не думали про те, що їм доведеться вести якісь оборонні дії, то зараз бачать, куди прийшли і як для них все розвивається. Відповідно, розуміють перспективу і наслідки. Зараз Росія намагається виграти час, аби виторгувати для себе кращі умови, бо зараз вони вже програли цю війну, але Україна її ще не виграла. Тут питання лише в тому, коли це буде. І Росії дійсно треба переживати, аби ми не завдали ударів по їхній території. Росіяни поки підтримують цю війну, бо для них вона досі десь далеко на території України. Але якщо у нас буде можливість, ми завдаватимемо удари по РФ», – сказав він.

Нагадаємо, раніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков показав, як на кордоні з Україною облаштовують «засєчную чєрту»

Зазначимо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що у Кремлі створюють інформаційні умови для атаки під чужим прапором у Бєлгородській області. 

До слова, у Бєлгородській області РФ окупанти створили кладовище своєї бронетехніки, знищеною та підбитої українськими воїнами. Цвинтар російської броні вдалося зняти з повітря. Серію світлин опублікувало Стратегічне командування ЗСУ.

Читайте також інтерв'ю: Роман Костенко: Мелітополь – це дорога до перемоги
Теги: Роман Костенко війна росія

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