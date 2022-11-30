Депутат Верховної Ради пригрозив ударами по Росії

«Росії дійсно треба переживати, аби ми не завдали ударів по їхній території»

Ветеран АТО, «кіборг», полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко заявив, що як тільки в українських військових з’явиться можливість, вони завдаватимуть ударів по території Росії. Про це нардеп сказав у інтерв’ю «Главкому».

На думку Костенка, Росія почала будувати фортифікації на своїй території, оскільки керівництво країни-агресорки розуміє, які перспективи і наслідки очікують Росію у війні проти України.

«І якщо раніше росіяни навіть не думали про те, що їм доведеться вести якісь оборонні дії, то зараз бачать, куди прийшли і як для них все розвивається. Відповідно, розуміють перспективу і наслідки. Зараз Росія намагається виграти час, аби виторгувати для себе кращі умови, бо зараз вони вже програли цю війну, але Україна її ще не виграла. Тут питання лише в тому, коли це буде. І Росії дійсно треба переживати, аби ми не завдали ударів по їхній території. Росіяни поки підтримують цю війну, бо для них вона досі десь далеко на території України. Але якщо у нас буде можливість, ми завдаватимемо удари по РФ», – сказав він.

Нагадаємо, раніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков показав, як на кордоні з Україною облаштовують «засєчную чєрту».

Зазначимо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що у Кремлі створюють інформаційні умови для атаки під чужим прапором у Бєлгородській області.

До слова, у Бєлгородській області РФ окупанти створили кладовище своєї бронетехніки, знищеною та підбитої українськими воїнами. Цвинтар російської броні вдалося зняти з повітря. Серію світлин опублікувало Стратегічне командування ЗСУ.