РФ одноосібно винна у створенні глобальної продовольчої кризи – ЄС

Єврорада виступає за запровадження так званих «коридорів солідарності» на кордонах з Україною

Глави держав та урядів країн ЄС, які у четвер розпочали у Брюсселі зустріч на вищому рівні, визнали Росію країною, яка намагається використовувати харчові продукти як зброю у війні проти України, та одноосібно несе відповідальність за штучно створену глобальну продовольчу кризу. Про це йдеться у резолюції саміту ЄС, що оприлюднена на сайті Європейської Ради

«Росія, яка перетворює харчові продукти у зброю для своєї війни проти України, одноосібно відповідальна за глобальну кризу з продовольчої безпеки, яку сама спровокувала. Європейська Рада закликає Росію негайно зупинити обстріли сільськогосподарських споруд та вилучення зерна, а також розблокувати Чорне море, особливо порт Одеси, щоб дозволити експорт зерна та комерційне судноплавство», – наголошується у документі.

Європейська Рада висловила підтримку зусилля Генерального секретаря ООН з пошуку рішення для розблокування експорту українського зерна. Лідери країн ЄС окремо наголосили, що Санкції ЄС проти Росії передбачають вільний обіг сільськогосподарської та продовольчої продукції, а також вільну доставку гуманітарної допомоги.

Європейська Рада висловила підтримку ініціативи Європейської Комісії із запровадження так званих «коридорів солідарності» на кордонах з Україною, для організації вивезення з України продовольчого експорту через різні транспортні шляхи та далі – через європейські порти.

Водночас Європейські лідери закликали Єврокомісію та країни-члени ЄС, у взаємодії із міжнародними партнерами та організаціями, зокрема, в рамках ООН та «Великої сімки» сприяти вирішенню продовольчої небезпеки. Це буде досягатися, зокрема, шляхом переорієнтації шляхів постачання продовольства, стимулювання розвитку власного продуктивного сільськогосподарського виробництва і вразливих країн, особливо – у Африці, а також створення у країнах, що розвиваються, промисловості з виробництва добрив.

Нагадаємо, стало відомо, скільки зерна вже вкрала РФ в Україні та куди вивозить.

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