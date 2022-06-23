Британія допоможе розмінувати узбережжя України, – Джонсон

Джонсон заявив про готовність розмінувати Одесу

Велика Британія готова допомогти Україні розмінувати її південне узбережжя, аби допомогти експорту зерна. Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, передає Reuters.

«Так, я не хочу вдаватися до технічних чи військових деталей, але ви можете зрозуміти це з того, що ми вже зробили у постачанні обладнання для українців, щоб допомогти їм захистити себе, ми, безумовно, говоримо з ними на технічному рівні, щоб допомогти розмінувати Одесу», – сказав Джонсон.

Нагадаємо, внаслідок збройної агресії Росії проти України в українських портах та на елеваторах заблоковані понад 20 млн тонн зерна, що призвело до зростання цін на продовольство та до загрози голоду, особливо в країнах Африки. РФ намагається використати глобальну продовольчу кризу як засіб тиску на Захід та зброю у війні проти західних цінностей. Вона свідомо краде українське зерно на тимчасово захоплених територіях, навмисно знищує українські сховища з уже зібраним врожаєм.

Країни ЄС, в тому числі члени НАТО, сприяють вивезенню українського зерна суходолом з використанням залізничного, річкового та автомобільного транспорту, але це дозволяє лише частково вирішити наявні логістичні проблеми.

Росія зажадала зняття санкцій в обмін на розблокування українських портів.

Тим часом Україна готує «план Б» у разі неможливості розблокування портів.

До слова, ООН пророкує «пекло на землі» через війну в Україні.

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