Керівництво України розробить «дорожню карту» вступу України до ЄС

Україна буде спроваджувати реформи задля вступу до ЄС

Єврокомісія дала нам сім рекомендації

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе нараду за участю представників уряду та парламенту щодо «дорожньої карти» вступу до ЄС. Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що ніяких нових умов щодо виконання завдань в ЄС не надавали.

«Буквально вже найближчим часом президент України збере нараду за участю уряду України, Верховної Ради, де чітко поставить завдання, як щодо дорожньої карти виконання тих семи рекомендацій, які надала нам Європейська комісія, так і щодо решти завдань на шляху до членства», – заявив Жовква.

За його словами, немає жодної рекомендації ЄС щодо реформ, де б Україна «перебувала на нульовій позначці».

Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Тим часом українські та світові політики вітають рішення Євроради по Україні

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