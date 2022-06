Українські порти мають бути розблоковані протягом місяця, – Трасс

Міністри закордонних справ Британії Ліз Трасс та Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорили питання імпорту зерна з України через Чорне море, наголосивши на необхідності розблокування українських портів у найближчі тижні. Про зустріч повідомили Twitter-аккаунти очільників МЗС двох країн.

Турецький міністр у своєму повідомленні про зустріч із британською колегою коротко зауважив, що у розмові, крім інших питань (НАТО, Сирія), була згадана й Україна.

First visit of Foreign Secretary @trussliz of our strategic partner #UK to Ankara. Discussed our relations, #Ukraine , #NATO and #Syria . Will increase our trade & expand our Free Trade Agreement. Will further strengthen our defense industry cooperation. pic.twitter.com/RtLO5dKqHQ

Трасс же присвятила українській частині розмови із Чавушоглу цілий твіт. Британська міністерка зазначила, що обговорила із турецьким колегою кроки із розблокування українських портів та вивезення зерна з України.

Ліз Трасс назвала життєво важливим втілення обговорених кроків протягом найближчого місяця.

«Путін перетворив голод на зброю. Він використовує продовольчу безпеку як цинічний інструмент для ведення війни», – наголосила очільниця британського МЗС.

Putin is weaponising hunger. He is using food security as a callous tool of war.



Talked about steps to get grain out of Ukraine with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu.



Vital these are implemented in the next month. pic.twitter.com/7O7RZZf2tF