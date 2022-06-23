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    Політика

    Українські порти мають бути розблоковані протягом місяця, – Трасс

    Трасс і Чавушоглу обговорили &laquo;зернове&raquo; питання, британка наголосила на необхідності якнайшвидшого розблокування українських портів - Українські порти мають бути розблоковані протягом місяця, – Трасс
    Трасс і Чавушоглу обговорили «зернове» питання, британка наголосила на необхідності якнайшвидшого розблокування українських портів
    фото: Twitter Чавушоглу

    Володимир Путін використовує продовольчу безпеку як інструмент ведення війни

    Міністри закордонних справ Британії Ліз Трасс та Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорили питання імпорту зерна з України через Чорне море, наголосивши на необхідності розблокування українських портів у найближчі тижні. Про зустріч повідомили Twitter-аккаунти очільників МЗС двох країн.

    Турецький міністр у своєму повідомленні про зустріч із британською колегою коротко зауважив, що у розмові, крім інших питань (НАТО, Сирія), була згадана й Україна.

    Трасс же присвятила українській частині розмови із Чавушоглу цілий твіт. Британська міністерка зазначила, що обговорила із турецьким колегою кроки із розблокування українських портів та вивезення зерна з України.

    Ліз Трасс назвала життєво важливим втілення обговорених кроків протягом найближчого місяця.

    «Путін перетворив голод на зброю. Він використовує продовольчу безпеку як цинічний інструмент для ведення війни», – наголосила очільниця британського МЗС.

    Нагадаємо, учора, 22 червня, питання розблокування українських портів для експорту зерна обговорили делегації міністерств оборони Росії та Туреччини.

    Додамо, що наступного тижня переговори представників України, Туреччини, ООН та Росії щодо розблокування експорту зерна можуть відбутися у Стамбулі наступного тижня.

    Раніше ж експорт українського зерна обговорили генсек НАТО і президент Туреччини.

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    Теги: Туреччина зерно Велика Британія Україна
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    Українські порти мають бути розблоковані протягом місяця, – Трасс