Українські порти мають бути розблоковані протягом місяця, – Трасс

Трасс і Чавушоглу обговорили «зернове» питання, британка наголосила на необхідності якнайшвидшого розблокування українських портів

Володимир Путін використовує продовольчу безпеку як інструмент ведення війни

Міністри закордонних справ Британії Ліз Трасс та Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорили питання імпорту зерна з України через Чорне море, наголосивши на необхідності розблокування українських портів у найближчі тижні. Про зустріч повідомили Twitter-аккаунти очільників МЗС двох країн.

Турецький міністр у своєму повідомленні про зустріч із британською колегою коротко зауважив, що у розмові, крім інших питань (НАТО, Сирія), була згадана й Україна.

First visit of Foreign Secretary @trussliz of our strategic partner #UK to Ankara.



Discussed our relations, #Ukraine, #NATO and #Syria.



Will increase our trade & expand our Free Trade Agreement.



Will further strengthen our defense industry cooperation. pic.twitter.com/RtLO5dKqHQ — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 23, 2022

Трасс же присвятила українській частині розмови із Чавушоглу цілий твіт. Британська міністерка зазначила, що обговорила із турецьким колегою кроки із розблокування українських портів та вивезення зерна з України.

Ліз Трасс назвала життєво важливим втілення обговорених кроків протягом найближчого місяця.

«Путін перетворив голод на зброю. Він використовує продовольчу безпеку як цинічний інструмент для ведення війни», – наголосила очільниця британського МЗС.

Putin is weaponising hunger. He is using food security as a callous tool of war.



Talked about steps to get grain out of Ukraine with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu.



Vital these are implemented in the next month. pic.twitter.com/7O7RZZf2tF — Liz Truss (@trussliz) June 23, 2022

Нагадаємо, учора, 22 червня, питання розблокування українських портів для експорту зерна обговорили делегації міністерств оборони Росії та Туреччини.

Додамо, що наступного тижня переговори представників України, Туреччини, ООН та Росії щодо розблокування експорту зерна можуть відбутися у Стамбулі наступного тижня.

Раніше ж експорт українського зерна обговорили генсек НАТО і президент Туреччини.

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