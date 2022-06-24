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    Події в Україні

    Між Україною та Молдовою знову будуть курсувати потяги

    Молдова планує експортувати та імпортувати товари через український порт Ізмаїл на Дунаї - Між Україною та Молдовою знову будуть курсувати потяги
    Молдова планує експортувати та імпортувати товари через український порт Ізмаїл на Дунаї
    фото з відкритих джерел

    Київ та Кишинів домовилися відновити залізничне сполучення

    Між Україною та Молдовою планують відновити залізничне сполучення. Вже восени планується поновити вантажне залізничне сполучення. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури Молдови.

    «Маршрут вантажних поїздів на залізничній ділянці Березино (Україна) – Бессарабка (Молдова) буде відкрито цієї осені, згідно з меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури та регіонального розвитку Молдови та Міністерством інфраструктури України», – йдеться у повідомленні.

    Також Молдова збудує 1,2 км шляхів, а Україна – приблизно 23 км.

    Зазначається, що Молдова планує експортувати та імпортувати товари через український порт Ізмаїл на Дунаї після відновлення залізничного сполучення. А Україна зможе налагодити імпорт до Молдови та ЄС.

    Нагадаємо, Молдова продовжила надзвичайний стан через війну в Україні.

    Раніше стало відомо, що рашисти планують пустити потяг по захоплених територіях України.

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    Теги: ЄС росія окупанти Молдова війна імпорт Ізмаїл Україна Міністерство інфраструктури порт окупація #stoprussia
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    Між Україною та Молдовою знову будуть курсувати потяги