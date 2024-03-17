Росіяни вгатили по автозаправці в Нікополі, є постраждалі (фото)

Окупанти поцілили по АЗС у Нікополі

Ворог скерував на Нікополь два дрони-камікадзе

У неділю 17 березня російські окупанти вдарили по Нікополю Дніпропетровської області безпілотниками. Унаслідок влучання в автозаправку постраждали три людини. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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«Вже зранку росіяни скерували на Нікополь два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці», – йдеться в повідомленні.

За даними Лисака, постраждали троє чоловіків. 32, 43 та 67 років. Медики надали їм необхідну допомогу.

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Крім того, пошкоджені обладнання АЗС і вантажний автомобіль.

Нагадаємо, що 6 березня росіяни вдарили по торговельному центру «Епіцентр» у Нікополі на Дніпропетровщині.

До слова, триває 753-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.