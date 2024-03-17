Росіяни вгатили по автозаправці в Нікополі, є постраждалі (фото)
Ворог скерував на Нікополь два дрони-камікадзе
У неділю 17 березня російські окупанти вдарили по Нікополю Дніпропетровської області безпілотниками. Унаслідок влучання в автозаправку постраждали три людини. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
«Вже зранку росіяни скерували на Нікополь два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці», – йдеться в повідомленні.
За даними Лисака, постраждали троє чоловіків. 32, 43 та 67 років. Медики надали їм необхідну допомогу.
Крім того, пошкоджені обладнання АЗС і вантажний автомобіль.
Нагадаємо, що 6 березня росіяни вдарили по торговельному центру «Епіцентр» у Нікополі на Дніпропетровщині.
До слова, триває 753-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.
Коментарі — 0