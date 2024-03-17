Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росіяни вгатили по автозаправці в Нікополі, є постраждалі (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни вгатили по автозаправці в Нікополі, є постраждалі (фото)
Окупанти поцілили по АЗС у Нікополі
фото: Сергій Лисак/Telegram

Ворог скерував на Нікополь два дрони-камікадзе

У неділю 17 березня російські окупанти вдарили по Нікополю Дніпропетровської області безпілотниками. Унаслідок влучання в автозаправку постраждали три людини. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

«Вже зранку росіяни скерували на Нікополь два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці», – йдеться в повідомленні.

За даними Лисака, постраждали троє чоловіків. 32, 43 та 67 років. Медики надали їм необхідну допомогу.

Крім того, пошкоджені обладнання АЗС і вантажний автомобіль.

Нагадаємо, що 6 березня росіяни вдарили по торговельному центру «Епіцентр» у Нікополі на Дніпропетровщині.

До слова, триває 753-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.

Теги: Франція Україна Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Зеленський та новий глава Запорізької ОВА Іван Федоров
Новий голова Запорізької ОВА: У нас є дві проблеми – диверсійні групи та мобілізація
11 березня, 16:17
Як саме РФ виплачуватиме позивачеві компенсацію, наразі невідомо
Хмельничанин подав у суд на Росію, бо війна негативно впливає на його моральний стан
2 березня, 17:59
У Білгородській області росіяни скаржаться на атаку дронів: спалахнула пожежа
У Білгородській області росіяни скаржаться на атаку дронів: спалахнула пожежа
14 березня, 04:20

Політика

Росіяни вгатили по автозаправці в Нікополі, є постраждалі (фото)
Росіяни вгатили по автозаправці в Нікополі, є постраждалі (фото)
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
Скільки росіян готові воювати? Опитування продемонструвало цікаву тенденцію
Скільки росіян готові воювати? Опитування продемонструвало цікаву тенденцію
Байден поглузував із Трампа: Один із кандидатів занадто старий, інший – я
Байден поглузував із Трампа: Один із кандидатів занадто старий, інший – я
Президент Чехії розповів, чи можливий компроміс між Росією та Україною
Президент Чехії розповів, чи можливий компроміс між Росією та Україною
Чи має Франція ліміт у допомозі Україні? Макрон дав відповідь
Чи має Франція ліміт у допомозі Україні? Макрон дав відповідь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Прощена неділя 2024: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
79K
Росіяни заявили про знищення трьох сотень бійців ЗСУ вакуумною бомбою: розвідка відповіла
15K
Російські добровольці звернулися до Путіна і назвали умову для переговорів
9852
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
7846
Народна депутатка повідомила, хто був ціллю окупантів у Одесі
5247
Нардеп Микола Тищенко поскаржився у поліцію на переслідування

Новини

Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Сьогодні, 06:30
День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня
Сьогодні, 00:00
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
Вчора, 15:35
Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах
Вчора, 13:48
Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Вчора, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua