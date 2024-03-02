Хмельничанин подав у суд на Росію, бо війна негативно впливає на його моральний стан

Позивач вимагав 1,2 млн грн моральної шкоди від Росії

У Хмельницькому місцевий житель подав позов на РФ через те, що вона розпочала повномасштабну війну проти України. Позивач вимагав 1,2 млн грн моральної шкоди від Росії. Про це йдеться в реєстрі судових рішень.

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Згідно із матеріалами суду, громадянин звернувся до суду з позовом до держави Україна в особі Кабміну України і до держави Росія в особі посольства РФ в Україні, в якому просив стягнути з Росії на свою користь 1 200 000 грн моральної шкоди, завданої йому порушенням його прав внаслідок збройної агресії та окупацією частини території України. Також він вимагав стягнути з держави Україна на свою користь 1 грн моральної шкоди, завданої порушенням його прав на мир та правомірну, добросовісну і кваліфіковану діяльність органів державної влади України в частині добросовісності.

Чоловік у позові послався на дії РФ в Україні від 2014 року. Він вказав, що від 24 лютого 2022 року почав отримувати моральні страждання, які перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із незаконною збройною агресією РФ проти України, оскільки він щоденно зазнає стресу через постійні повітряні тривоги та необхідність перебувати тривалий час в укритті. Позивач зауважив, що втратив нормальний сон і станом на сьогодні не спить вночі та здригається від виття сирени.

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Також чоловік вказав, що він почав боятися за життя своїх рідних, накопичив психологічний негатив, який прискорив природні процеси його старіння. Позивач зазначає, що і споглядання ним зруйнованих ракетними ударами будівель на Дубово та Грузевиці м. Хмельницького приносить йому додатковий дискомфорт та втрату віри в людяність загарбників.

Суд розглянув його позов у листопаді 2023 року, але відмовив у його задоволенні. Чоловік не здався і подав апеляцію.

Дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області вирішила скасувати попереднє рішення та ухвалити в цій частині нове – позов задовільнити частково.

«Стягнути з держави РФ на користь ОСОБА_1 у рахунок відшкодування моральної шкоди, завданої збройною агресією проти України, 200 000 гривень. У решті рішення суду залишити без змін», – ідеться у постанові суду.

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Як саме РФ виплачуватиме позивачеві компенсацію, наразі невідомо.

Як повідомляв «Главком», на Сумщині безробітний отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік перебував пішов у запій після успішного провадження військово-лікарської комісії.

Як відомо, в Україні триває 736-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.