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У Білгородській області росіяни скаржаться на атаку дронів: спалахнула пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Білгородській області росіяни скаржаться на атаку дронів: спалахнула пожежа
фото ілюстративне

Постраждалих внаслідок атаки немає

У ніч проти 14 березня у Білгородської області повідомили про детонування двох безпілотників у селищі Прохорівка, спалахнула пожежа. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

Унаслідок першого вибуху в селищі спалахнула покрівля приватного будинку, також вибито вікна та посічено фасад. За словами губернатора області, постраждалих немає, адже у будинку ніхто не мешкав.

Другий безпілотник здетонував поряд із цим же будинком, вибуховою хвилею пошкоджено сусідній приватний житловий будинок – посічено фасад та паркан. Ніхто не постраждав. На місці працюють оперативні служби, пише російський чиновник.

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Джерела «Главкома» підтверджують, що ці атаки – продовження низки спецоперацій по ворожих нафтопереробних заводах, які раніше розпочала Служба безпеки.

Також 12 березня у російському місті Кстово безпілотники атакували Нижньогородський нафтопереробний завод, почалася пожежа.

Росіяни писали, що на підприємстві призупинено роботу технологічної установки. Завод належить компанії «Лукойл», яка посідає друге місце за обсягами нафтовидобутку в Росії. 

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Теги: пожежа росія завод чиновник Україна будинок безпілотник Білгород росіяни

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