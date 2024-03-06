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Окупанти вдарили по «Епіцентру» на Дніпропетровщині (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти вдарили по «Епіцентру» на Дніпропетровщині (фото)
Як зазначила керівниця пресслужби Епіцентру, росіяни знищили вже шостий торговельний центр
фото: Facebook/Юлія Чудновець

За попередньою інформацією, внаслідок російського удару обійшлося без жертв

Сьогодні, 6 березня, росіяни вдарили по торговельному центру «Епіцентр» у Нікополі на Дніпропетровщині. Про це повідомила керівниця пресслужби «Епіцентру» Юлія Чудновець.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, адже у приміщенні нікого не було.

Окупанти вдарили по «Епіцентру» в Нікополі
Окупанти вдарили по «Епіцентру» в Нікополі
фото: Telegram/Микола Лукашук

«Це був один з найбільших торгових об'єктів міста площею понад 5100 кв. м, який забезпечував товарами першої необхідності всі прилеглі населені пункти. З початку війни він не припинив функціонування», – написала  Чудновець.

Керівниця пресслужби «Епіцентру» додала, що росіяни знищили вже шостий торговельний центр.

Знищений «Епіцентр» – один з найбільших торгових об'єктів міста
Знищений «Епіцентр» – один з найбільших торгових об'єктів міста
фото: Telegram/Микола Лукашук

Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, росіяни вдарили по ТЦ з артилерії, внаслідок чого сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив 4 тис. кв. м.

Як повідомлялося, торговельний центр «Епіцентр» у Херсоні, що розташований на Бериславському шосе, 17 повністю згорів унаслідок обстрілу міста російськими окупантами. Потужний артилерійський обстріл спричинив масштабну пожежу, яка охопила всю будівлю.

Також відомо, що «Епіцентр» припинив роботу свого гіпермаркету в Херсоні.

До слова, триває 742-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення.

Теги: бізнес обстріл окупанти Дніпропетровщина війна

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