Окупанти вдарили по «Епіцентру» на Дніпропетровщині (фото)

Як зазначила керівниця пресслужби Епіцентру, росіяни знищили вже шостий торговельний центр

За попередньою інформацією, внаслідок російського удару обійшлося без жертв

Сьогодні, 6 березня, росіяни вдарили по торговельному центру «Епіцентр» у Нікополі на Дніпропетровщині. Про це повідомила керівниця пресслужби «Епіцентру» Юлія Чудновець.

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За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, адже у приміщенні нікого не було.

Окупанти вдарили по «Епіцентру» в Нікополі фото: Telegram/Микола Лукашук

«Це був один з найбільших торгових об'єктів міста площею понад 5100 кв. м, який забезпечував товарами першої необхідності всі прилеглі населені пункти. З початку війни він не припинив функціонування», – написала Чудновець.

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Керівниця пресслужби «Епіцентру» додала, що росіяни знищили вже шостий торговельний центр.

Знищений «Епіцентр» – один з найбільших торгових об'єктів міста фото: Telegram/Микола Лукашук

Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, росіяни вдарили по ТЦ з артилерії, внаслідок чого сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив 4 тис. кв. м.

Як повідомлялося, торговельний центр «Епіцентр» у Херсоні, що розташований на Бериславському шосе, 17 повністю згорів унаслідок обстрілу міста російськими окупантами. Потужний артилерійський обстріл спричинив масштабну пожежу, яка охопила всю будівлю.

Також відомо, що «Епіцентр» припинив роботу свого гіпермаркету в Херсоні.

До слова, триває 742-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення.