Окупанти вдарили по «Епіцентру» на Дніпропетровщині (фото)
За попередньою інформацією, внаслідок російського удару обійшлося без жертв
Сьогодні, 6 березня, росіяни вдарили по торговельному центру «Епіцентр» у Нікополі на Дніпропетровщині. Про це повідомила керівниця пресслужби «Епіцентру» Юлія Чудновець.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, адже у приміщенні нікого не було.
«Це був один з найбільших торгових об'єктів міста площею понад 5100 кв. м, який забезпечував товарами першої необхідності всі прилеглі населені пункти. З початку війни він не припинив функціонування», – написала Чудновець.
Керівниця пресслужби «Епіцентру» додала, що росіяни знищили вже шостий торговельний центр.
Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, росіяни вдарили по ТЦ з артилерії, внаслідок чого сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив 4 тис. кв. м.
Як повідомлялося, торговельний центр «Епіцентр» у Херсоні, що розташований на Бериславському шосе, 17 повністю згорів унаслідок обстрілу міста російськими окупантами. Потужний артилерійський обстріл спричинив масштабну пожежу, яка охопила всю будівлю.
Також відомо, що «Епіцентр» припинив роботу свого гіпермаркету в Херсоні.
До слова, триває 742-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення.
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