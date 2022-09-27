Зеленський в Радбезі ООН закликав світ повністю ізолювати Росію

Президент закликав запровадити нові антиросійські санкції

Президент України Володимир Зеленський виступив в Раді безпеки ООН онлайн. Він наголосив, що Росія намагається анексувати території України, де проводить «референдуми», за «кримським сценарієм», і зараз «немає про що говорити з президентом РФ». Відтак Зеленський закликав до повної ізоляції Росії.

«Визнання Росією результатів цього так званого «референдуму» на окупованих територіях означатиме, що з Путіним більше немає про що говорити», – сказав Зеленський в Радбезі.

Президент України нагадав, що минулого тижня презентував Генеральній Асамблеї ООН формулу миру.

«Росія відреагувала на цей шлях до миру і оголосила мобілізацію. Крім того, РФ навмисне фокусує свою мобілізацію на саме корінних народах з території. Це не лише народи з Кавказу та Сибіру, все робиться для того, щоб мобілізувати якомога більше чоловіків саме корінних народів», – сказав Зеленський та наголосив, що така ж ситуація спостерігається й в окупованому Криму.

Очільник держави зауважив, що російські окупанти визначили результати «референдумів» заздалегідь.

«Анексія захоплених територій – це найгірше порушення хартії ООН. Це спроба вкрасти територію в іншої держави, спроби стерти норми міжнародного законодавства. Це дуже цинічна спроба змусити чоловіче населення на окупованих територіях України мобілізуватися до російської армії для того, щоб відправити їх боротися проти своїх же власних земляків», – зауважив Зеленський.

Відтак Зеленський закликав повністю ізолювати Росію та позбавити її права вето.

«Держава не може залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН із правом вето, якщо ця держава створює і впроваджує політику геноциду просто зараз, лише за крок до радіаційної катастрофи, водночас погрожуючи ядерними ударами. Росію слід виключити з усіх міжнародних організацій», – наголосив він.

Президент України також закликав запровадити нові антиросійські санкції.

«Будь-які кримінальні дії Росії для нас нічого не міняють. Ми не будемо підпорядковуватись діями терористів», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 25 вересня Україна надіслала запит на термінове скликання Ради безпеки ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих територіях України.

Як відомо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.

Росія вже опублікувала нібито перші результати псевдореферендуму.

Зауважимо, що Сполучені Штати Америк заявили, що вважають «референдуми» на окупованих Росією територіях України незаконними. Також США впродовж найближчих днів оголосять про додаткові кроки у відповідь на дії кремля. Штати будуть працювати з їхніми союзниками й партнерами, щоб притягти РФ до відповідальності.