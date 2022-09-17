Експорт української електроенергії до ЄС встановив рекорд

Із червня доходи «Укренерго» від продажів на аукціонах склали понад 4 млрд грн

Експорт електроенергії з України за перші два тижні вересня встановив торговий рекорд – $131 млн. Показник йде одразу після традиційно великих обсягів сільгосппродукції. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Впродовж останнього тижня 12-18 вересня доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. Нагадаємо, що з 5 вересня його сукупна величина становить 300 МВт в денні та вечірні години (з максимальним споживанням) і 250 МВт в нічні. Кількість учасників аукціонів у окремих випадках збільшилася до 12 компаній», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» також інформує, що на суміжних спотових ринках ціни продовжують знижуватися. На ринку «на добу наперед» (РДН) в Румунії середня ціна базового навантаження з 12 по 17 вересня становила близько €386,8/МВт∙год, а в Словаччині – €442,6/МВт∙год, тоді як тижнем раніше вони складали €412,9 та €446,2 відповідно.

Водночас на українському ринку «на добу наперед» ціна базового навантаження зросла і у більшість днів становила €88-89/МВт∙год.

На тлі цього середньозважена ціна доступу до міждержавного перетину в порівнянні з попереднім тижнем знизилася до 8,1 тис. грн/Мвт∙год (-12,9%). Найвища гранична ціна в окремій годині становила 16 тис. грн./МВт*год в напрямку Словаччини 13 вересня (у 20-й годині).

Також «Укренерго» повідомляє, що сукупна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах «Укренерго» з 30 червня по 18 вересня, складає понад 4,1 млрд грн.

Нагадаємо, Польща звернулася до України з проханням про постачання електроенергії. Київ готовий піти назустріч, тому незабаром українські електростанції постачатимуть електрику в сусідню країну.