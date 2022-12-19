РФ готує вторгнення в Молдову. Названо дату

Напад Росії на Молдову може відбутися вже на початку 2023 року

Російська Федерація планує вторгнення до Молдови на початку 2023 року. Про це заявив глава Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Олександр Мустяце в інтерв'ю телеканалу TVR Moldova.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чиновник зазначив, що зараз опрацьовуються кілька сценаріїв, згідно з якими Москва спробує вторгнутися до Молдови.

«Питання не в тому, чи почне РФ наступ на територію Молдови, а в тому, коли це відбудеться: або на початку року – у січні-лютому, або пізніше, у березні-квітні. Судячи з інформації, що є у нас, Російська Федерація не має наміру зупинятися. Її мета: об'єднання з Придністров'ям – територією, яка є частиною Молдови, і тоді можна однозначно сказати, що так, вони мають намір дійти сюди. Що буде далі, і які їхні наміри щодо Кишинева – ми не можемо судити, але це реальний і дуже високий ризик», – заявив Олександр Мустяце.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава СІБ також нагадав, що в Колбасній (Молдова) є найбільший склад боєприпасів у Європі, який добре охороняється російською армією. За однією з гіпотез, ці боєприпаси будуть використані у військовому протистоянні.

Раніше повідомлялося, що Молдова на засіданні ОБСЄ закликала РФ вивести війська з Придністров’я.

Також ЗСУ оцінили ймовірність нападу з Придністров’я.

Росія звинуватила Україну в провокаціях у Придністров'ї

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, українська розвідка повідомила, що спроби військового командування Збройних сил РФ розгорнути у Придністров'ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату.