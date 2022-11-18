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ЗСУ оцінили ймовірність нападу з Придністров'я

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ оцінили ймовірність нападу з Придністров'я
фото ілюстративне

Противник продовжує будувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра

Російські загарбники поки не демонструють ознак формування наступальних угруповань з боку невизнаного Придністров’я. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що противник продовжує будувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони та проводить заходи з перегрупування військ, поповнення втрат та організації всебічного забезпечення.

Крім того, окупанти не припиняють застосовувати реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети для вогневих ударів по позиціях ЗСУ на правому березі Дніпра та прилеглих територіальних громадах.

Раніше повідомлялося, що спроби військового командування Збройних сил РФ розгорнути у Придністров'ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату.

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

Теги: окупанти Придністров'я війна росія ЗСУ

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