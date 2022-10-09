Головна Країна Політика
search button user button menu button

Росія звинуватила Україну в провокаціях у Придністров'ї: реакція МЗС

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія звинуватила Україну в провокаціях у Придністров'ї: реакція МЗС
Росія звинувачує Україну у причетності до терористичних актів у Придністров'ї
фото з відкритих джерел

Україна завжди стояла і стоятиме поважатиме суверенітет і територіальну цілісність Молдови, нагадали у МЗС

В Росії звинуватили Україну в нібито спробах підштовхнути Молдову до силових дій в Придністров'ї. Українське МЗС різко відреагувало на заяву представника держави-агресорки,

«У квітні-червні в Придністров'ї було скоєно серію терористичних актів, сліди яких, як кажуть у Тирасполі, ведуть на Україну. Одночасно Київ розкручує тезу про загрозу, яка нібито походить від російських військових, які несуть службу на лівому березі Дністра. Мета очевидна - спробувати спровокувати молдавську владу на силові дії», – заявив директор другого департаменту країн СНД міністерства закордонних справ Росії Олексій Поліщук.

За словами Поліщука, Україна нібито намагається розпалити конфлікт в Придністров'ї, однак в «в Кишиневі розуміють наслідки і не ведуться на подібні провокації».

Як відомо, Молдова офіційно вважає російських військових, які перебувають на території Придністров'я після нетривалих бойових дій 1992 року, окупантами та вимагає від Москви вивести їх. Росія, зі свого боку, відмовляється це робити через нібито особисте бажання невизнаного Придністров'я.

На заяву російського дипломата відреагував речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Заява Поліщука, як кажуть у Києві, не від великого розуму і перевести стрілки йому не вдасться. Єдиною силою, яка скоює терористичні акти, веде загарбницькі силові дії, намагається розхитати внутрішньополітичну ситуацію в країнах нашого регіону, є Росія. А Україна завжди стояла і стоятиме на захисті миру та процвітання в регіоні та поважатиме суверенітет і територіальну цілісність Молдови», – написав Ніколенко у Facebook.

Росія звинуватила Україну в провокаціях у Придністров'ї: реакція МЗС фото 1

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду пригрозили позбавляти громадянства жителів країни, які братимуть участь у війні проти України. 

Також раніше українська розвідка повідомила, що спроби військового командування Збройних сил РФ розгорнути у Придністров'ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату.

Читайте також: Деокупація Придністров’я – вже скоро? Пряма мова директора Служби безпеки Молдови
Теги: МЗС Придністров'я Молдова

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Братчук припускає, що окупанти, які знаходяться на території окупованого Придністров’я, не вторгнуться в Україну
Влада Одеси оцінила вірогідність нападу із Придністров’я
1 вересня, 20:58
Віктор Плешканов був арештований чотири місяці тому
Придністровський режим кинув до в’язниці місцевого активіста за підтримку України
30 вересня, 20:06
В армії РФ фіксують масове дезертирство
Жителі Придністров'я відмовляються підписувати контракти з армією РФ
8 вересня, 22:43

Політика

Росія звинуватила Україну в провокаціях у Придністров'ї: реакція МЗС
Росія звинуватила Україну в провокаціях у Придністров'ї: реакція МЗС
Румунія закликала до мирних переговорів із Росією. Арахамія відповів
Румунія закликала до мирних переговорів із Росією. Арахамія відповів
«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі
«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі
Соратниця Зеленського попередила кримчан: варто терміново тікати
Соратниця Зеленського попередила кримчан: варто терміново тікати
МВС пояснило, чому Путін не може звільнити Шойгу та Герасимова
МВС пояснило, чому Путін не може звільнити Шойгу та Герасимова
Гайдай розповів, чим небезпечні перші мобілізовані рашисти
Гайдай розповів, чим небезпечні перші мобілізовані рашисти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Путін вимагає ескалації війни
60K
«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі
26K
Чому Путін напав на Україну? Трамп зробив шокуючу заяву
16K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
У Путіна лише два варіанти щодо півдня України, але вони програшні – CNN
8154
Гайдай розповів, чим небезпечні перші мобілізовані рашисти

Новини

РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
Вчора, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
Вчора, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Вчора, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Вчора, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Вчора, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту