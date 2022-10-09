Росія звинуватила Україну в провокаціях у Придністров'ї: реакція МЗС

Росія звинувачує Україну у причетності до терористичних актів у Придністров'ї

Україна завжди стояла і стоятиме поважатиме суверенітет і територіальну цілісність Молдови, нагадали у МЗС

В Росії звинуватили Україну в нібито спробах підштовхнути Молдову до силових дій в Придністров'ї. Українське МЗС різко відреагувало на заяву представника держави-агресорки,

«У квітні-червні в Придністров'ї було скоєно серію терористичних актів, сліди яких, як кажуть у Тирасполі, ведуть на Україну. Одночасно Київ розкручує тезу про загрозу, яка нібито походить від російських військових, які несуть службу на лівому березі Дністра. Мета очевидна - спробувати спровокувати молдавську владу на силові дії», – заявив директор другого департаменту країн СНД міністерства закордонних справ Росії Олексій Поліщук.

За словами Поліщука, Україна нібито намагається розпалити конфлікт в Придністров'ї, однак в «в Кишиневі розуміють наслідки і не ведуться на подібні провокації».

Як відомо, Молдова офіційно вважає російських військових, які перебувають на території Придністров'я після нетривалих бойових дій 1992 року, окупантами та вимагає від Москви вивести їх. Росія, зі свого боку, відмовляється це робити через нібито особисте бажання невизнаного Придністров'я.

На заяву російського дипломата відреагував речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Заява Поліщука, як кажуть у Києві, не від великого розуму і перевести стрілки йому не вдасться. Єдиною силою, яка скоює терористичні акти, веде загарбницькі силові дії, намагається розхитати внутрішньополітичну ситуацію в країнах нашого регіону, є Росія. А Україна завжди стояла і стоятиме на захисті миру та процвітання в регіоні та поважатиме суверенітет і територіальну цілісність Молдови», – написав Ніколенко у Facebook.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду пригрозили позбавляти громадянства жителів країни, які братимуть участь у війні проти України.

Також раніше українська розвідка повідомила, що спроби військового командування Збройних сил РФ розгорнути у Придністров'ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату.