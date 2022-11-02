Росія перекидає гіперзвукову зброю до Білорусі? Реакція США

Білоруські військові не зацікавлені у тому, щоб вплутуватися у війну в Україні

США не мають підтверджень тому, що Росія перекидає гіперзвукову зброю до Білорусі. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

Він додав, що Вашингтон не побачив жодних ознак того, що білоруські військові зацікавлені у тому, щоб вплутуватися у війну в Україні.

«Я не можу підтвердити повідомлення про те, що гіперзвукові ракети було розгорнуто до Білорусі», – сказав Кірбі.

Нагадаємо, сьогодні британська розвідка повідомила, що російські війська, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети «Кинджал». Вони можуть зберігатися на аеродромі Мачуліщі. Проте запаси цих снарядів дуже обмежені.

Раніше США повідомили, чи отримала вже Росія ракети з Ірану.

Нагадаємо, розвідка повідомила, скільки бойових дронів Іран відправить в РФ. Також Повітряні сили повідомили, Росія планує розмістити на північному кордоні України іранські ракети.