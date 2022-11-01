США повідомили, чи отримала вже Росія ракети з Ірану

За словами Кірбі, є очевидним, що режим у Тегерані втягнутий у війну на боці Росії проти України

Кірбі: «Іран продовжує підтримувати Росію, а також її зусилля щодо вбивств українців»

Влада США висловила занепокоєння у зв’язку з можливістю поставок іранських ракет в Росію для підтримки війни кремлівського режиму проти України. Однак офіційний Вашингтон наразі не може підтвердити передачу цих ракет росіянам. З такою заявою виступив у понеділок під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Ми продовжуємо бути стурбованими потенційним забезпеченням Росії (іранськими – ред.) ракетами класу «земля-земля». Наразі ми не бачили підтверджень цьому, але нас це хвилює», – зауважив представник Білого дому.

За словами Кірбі, є очевидним, що режим у Тегерані втягнутий у війну на боці Росії проти України. «Іран продовжує підтримувати Росію, а також її зусилля щодо вбивств українців. Принаймні ми говорили про те, що вони постачають безпілотники», – зазначив Кірбі.

Крім того, за його словами, іранські інструктори і технічний персонал були розгорнуті в Криму, щоб допомагати росіянам у застосуванні БПЛА з метою завдання ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі України.

Нагадаємо, розвідка повідомила, скільки бойових дронів Іран відправить в РФ. Також Повітряні сили повідомили, Росія планує розмістити на північному кордоні України іранські ракети.