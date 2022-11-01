Повітряні сили повідомили, де Росія планує розмістити іранські ракети

Ігнат: «Проти балістичних ракет ми не маємо ефективного захисту»

Росія планує розмістити на північному кордоні України іранські ракети. Сили оборони робитимуть все можливе, аби протидіяти їм, але Україна має лише протиповітряну оборону, а не протиракетну, тож збивати такі ракети буде вкрай складно. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

«Ми безумовно що будемо вживати усіх заходів і засобів захисту від цих ракет, тому що велика імовірність, що вони будуть доставлені на північ від України, звідки вони можуть запускатись, щоб загрожувати всій Україні – 300 км одна ракета, інша ракета – 700 км має дальність ураження. Так, це балістичні ракети, проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту. Збивати їх теоретично можна, але це фактично дуже важко зробити тими засобами, що у нас є сьогодні на озброєнні. У нас засоби протиповітряної, а не протиракетної оборони. А ті ракети, які окупант планує отримати від Ірану – це саме балістика» – повідомив Ігнат.

За повідомленням розвідки, на початку листопада Іран планує відправити до Росії партію у понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

Нагадаємо, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.