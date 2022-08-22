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Росія скликає термінове засідання Радбезу ООН на 23 серпня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія скликає термінове засідання Радбезу ООН на 23 серпня
24 серпня на Радбезі ООН мають обговорювати наслідки російської агресії проти України
фото з відкритих джерел

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Росія запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН «щодо ситуації навколо Запорізької АЕС», аби інформаційно перебити заплановане на 24 серпня обговорення наслідків російської агресії проти України. Про це повідомили в Постійному представництві України при ООН, передає «Укрінформ».

«Це чергова відчайдушна спроба російської делегації використати інструментарій Ради безпеки ООН для того, щоб, по-перше, інформаційно перебити засідання, заплановане на 24 серпня, і по-друге – звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС, які сама ж Росія регулярно здійснює», – сказали у представництві.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що РФ терміново скликає Радбез щодо ситуації навколо ЗАЕС «у зв’язку з безперервними українськими провокаціями», і попросила виступити на ньому генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Як повідомлялося, контроль над Запорізькою АЕС відсутній. Міністерство внутрішніх справ готується до будь-яких сценаріїв. 

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Теги: ООН війна росія Запоріжжя АЕС окупація

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