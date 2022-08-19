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Окупанти розмістили техніку за сто метрів від ядерного реактора ЗАЕС (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти розмістили техніку за сто метрів від ядерного реактора ЗАЕС (відео)
Машини стоять в одному із шести машинних залів
фото ілюстративне

Щонайменше п’ять вантажівок стоять у машинній залі АЕС

Російські загарбники розмістили свою техніку на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції. Відповідне відео з’явилося в мережі. Його справжність підтвердив телеканал CNN.

На кадрах відео показано щонайменше п'ять російських військових вантажівок, на одній із яких видно чіткий символ Z. Машини стоять в одному із шести машинних залів, приблизно за 130 метрів від ядерного реактора захопленої росіянами Запорізької АЕС. Поруч із вантажівками стоять, імовірно, два намети, а також різні піддони.

Нагадаємо, що Росія готує провокацію на Запорізькій АЕС. Окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту. Одночасно міноборони РФ заявили про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ.

Сьогодні до Енергодара (де розташовується ЗАЕС) прибули російські пропагандисти.

Теги: Запорізька АЕС війна війна в Україні окупанти росія Україна

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