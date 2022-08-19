Якщо ядерний шантаж на ЗАЕС продовжиться, це літо буде найтрагічнішим, – Зеленський

ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії на ЗАЕС

Якщо Росія продовжить ядерний шантаж на Запорізькій АЕС, це літо може стати одним з найтрагічніших в історії Європи. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

За словами очільника держави, українські дипломати, партнери, а також представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути направлена на Запорізьку АЕС.

Зеленський зауважив, що саме з цієї місії може початись відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі.

«Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо в жодній інструкції на жодній атомній станції світу не перебачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень», – сказав президент.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ «анонсували» провокацію на ЗАЕС, заявивши, що Україна готує провокацію на тлі візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша до Львова. Українська розвідка своєю чергою повідомила, що російські загарбники можуть влаштувати масштабну провокацію на Запорізькій атомній електростанції.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

«Енергоатом» попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.