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Росія звільнила з полону іноземних військових

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія звільнила з полону іноземних військових
Іноземці виявили бажання воювати за Україну проти російського вторгнення
фото ілюстративне

Звільнення відбулося за посередництва принца Саудівської Аравії

Росія звільнила з полону 10 іноземних бійців ЗСУ. Звільнення відбулося за посередництва принца Саудівської Аравії. Про це повідомляє CGTN Europe.

За даними ЗМІ, з полону повернулися громадяни США, Великобританії, Швеції, Хорватії та Марокко. У Саудівській Аравії заявляють, що літак з військовополоненими приземлився на території королівства у середу, 21 вересня.

Як повідомлялося, у липні на сході Донецької області, у боях за місто Сіверськ, загинули чотири військовослужбовці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони ЗСУ. Нагадаємо, у червні Державний департамент США заявив про зникнення одного американця, який приїхав до України воювати проти Росії.

Нагадаємо, російські загарбники у Харківській області тримали у полоні іноземних студентів. Про це під час відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

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Теги: звільнення літак Марокко місто президент ЗСУ полон

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