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Катували і тримали у нелюдських умовах: подробиці російського полону громадян Шрі-Ланки

Надія Клочко
glavcom.ua
Катували і тримали у нелюдських умовах: подробиці російського полону громадян Шрі-Ланки
Росіяни тримали у полоні сімох студентів зі Шрі-Ланки
фото з відкритих джерел

Семеро громадян Шрі-Ланки чотири місяці провели у російському полоні

У полоні російських окупантів на Харківщині опинилися сім громадян Шрі-Ланки, які до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України навчались у медичному коледжі у Куп'янську чи працювали у місті. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Як зазначається у повідомленні, жінка та шестеро чоловіків проживали разом зі своїми родичами. Вони орендували будинок в Куп'янську. Рятуючись від окупації, у травні семеро громадян Шрі-Ланки пішки пішли до Харкова. Але на першому ж блокпосту їх затримали російські військові.

«Окупанти відвезли іноземців до агрегатного заводу у Вовчанську, розмістили їх у камери імпровізованої в'язниці та утримували протягом чотирьох місяців. Там шріланкійців тримали у нелюдських умовах, змушували працювати прибиральниками, жінку два місяці тримали в карцері. Російські військові знущалися над людьми: двом чоловікам відривали нігті, одного били дверима по голові, піддавали тортурам, фізичному та психологічному насиллю. До 10 вересня іноземні громадяни перебували в полоні», – йдеться у повідомленні.

12 вересня співробітники прокуратури та поліції виявили іноземців і забезпечили їх житлом та харчуванням.

Катували і тримали у нелюдських умовах: подробиці російського полону громадян Шрі-Ланки фото 1
Катували і тримали у нелюдських умовах: подробиці російського полону громадян Шрі-Ланки фото 2
Катували і тримали у нелюдських умовах: подробиці російського полону громадян Шрі-Ланки фото 3

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що правоохоронці виявили десять катівень на звільнених територіях Харківщини. Зокрема, у місті Вовчанськ перебували сім громадян Шрі-Ланки, які були студентами Куп’янського медичного коледжу. Після того, як окупанти зайшли до міста, вони намагалися вийти до Харкова. Їх затримали та помістили в камеру у Вовчанську. 

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв встановити особи окупантів, які причетні до катувань та вбивств українців. За його словами, вчинки росіян на окупованих територіях подібні до дій нацистів. Загарбники знущаються і катують живих людей, влаштовують депортації жителів і спалюють населені пункти.

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Теги: Харківщина полон війна росія

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