Україна та РФ домовилися про обмін 200 військовополонених, – Ердоган

Президент Туреччини вважає, що завдяки обміну «буде зроблено значний крок уперед»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося досягти домовленості про обмін 200 військовополонених.

Про це Ердоган сказав в інтерв'ю PBS.

«В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і ми провели з ним дуже широкі дискусії. І він фактично показує мені, що він готовий покінчити з війною якомога швидше. Це було моє враження... За домовленістю сторін буде обміняно 200 заручників», – заявив він.



Президент Туреччини вважає, що завдяки цьому «буде зроблено значний крок уперед».

Крім того, на його думку, після закінчення війни всі захоплені землі Росією мають повернути.

«Захоплені землі буде повернуто Україні», – сказав Ердоган.

Також він зазначив, що жодне «вторгнення не може бути виправданим».

«Ніяке вторгнення не може бути виправданим. Вторгнення не можна виправдати», – підкреслив Ердоган.

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