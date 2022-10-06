Росіяни вивезли у невідомому напрямку українських біженців біля кордону з Естонією

Росія штучно створює перешкоди для виїзду українських біженців до Естонії

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що росіяни вивезли у невідомому напрямку на вантажівках українських біженців, які зібралися біля південно-східного кордону РФ з його країною. Вони намагалися евакуюватися в ЄС через територію Росії. Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

«Раніше на кордоні чекали трохи більше тисячі людей, а сьогодні їх там уже немає – їх посадили на вантажівки й відвезли... Ми не знаємо, куди їх відвезли. Департамент поліції та прикордонної охорони наразі працює над отриманням цієї інформації», – зазначив Ляенеметс.

За словами естонського міністра, правоохоронці використовують безпілотники, щоб дізнатися, чи не відправила російська влада українців у зелену прикордонну смугу, як робила Білорусь на кордоні з Литвою та Латвією. Водночас він наголосив, що відповідний департамент вже відпрацьовував подібні ситуації.

Зазначається, що влада РФ перешкоджала виїзду українців до Естонії, зокрема, затягувала прикордонні процедури. Через це утворилася велика черга, а людям доводилося чекати перетину кордону по декілька діб. Ляенеметс припустив, що такий наказ могло надати вище керівництво Росії. Крім того, він сказав, що незаконним перетинам кордону у будь-якому випадку мають запобігти.

«Там буде поставлено реальний фізичний бар'єр, туди вийдуть люди (прикордонники – ред.), тобто цих людей фізично не пропускатимуть. І якщо там будуть ті, хто хоче подати клопотання про надання притулку, то можна або сказати їм іти на прикордонний перехід, або створити там якийсь тимчасовий пункт, де можна проводити процедури», – наголосив міністр.

Ляенеметс додав, що Естонія вже зв’язалася з українським посольством, щоб перевірити біографії людей, які прибувають. Зокрема, це роблять для того, щоб дізнатися, чи справді вони є тими, за кого себе намагаються видати.

За словами міністра, в Естонію зараз можуть потрапити люди навіть з копією українського паспорта. Водночас РФ може створювати підробки, тому на кордоні перебувають люди, які спілкуються з прибулими та намагаються виявити тих, хто говорить неправду.

Зазначимо, наразі на території Росії перебуває велика кількість громадян України, який було насильно вивезено до РФ з окупованих територій. Більшість з них – жінки та діти.

Нагадаємо, ще наприкінці травня з'явилася інформація, що Росія облаштовує так звані «фільтраційні табори» для українців не лише на окупованих територіях, а й на території Росії – біля кордону з Естонією. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що отримав свідчення про облаштування «фільтраційних таборів» біля пунктів переходу кордону Росії з Естонією.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай також розповів, що окупанти вивезли до Московської області ще 76 дітей-сиріт з України.