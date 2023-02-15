Російська оборонна промисловість критично послаблюється – британська розвідка

За даними розвідки, військове виробництво Росії не відповідає потребам міноборони щодо ресурсів, які необхідні окупантам в Україн

У Росії критично послаблюється виробництво військової техніки, воно не відповідає вимогам війського-оборонного комплексу. Про це повідомляє міноборони Великої Британії в Twitter.

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Зазначається, що про ослаблення російського оборонпрому свідчать публічні заяви керівництва РФ. Так, 9 лютого заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв відвідав Омський завод машинобудування і закликав збільшити виробництво танків.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін під час наради 12 лютого розкритикував віце-прем'єра Дениса Мантурова, який відповідає за оборонну промисловість, за «дурість».

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«Високопоставлені російські керівники, ймовірно, усвідомлюють, що військово-промислове виробництво держави стає критичною слабкістю, що посилюється стратегічним та оперативним прорахунком вторгнення в Україну», – пояснюють розвідники.

За даними розвідки, військове виробництво Росії не відповідає потребам міноборони щодо ресурсів, які необхідні окупантам в Україні, а також відновленню запасів.

Нагадаємо, триває 357-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.