Британська розвідка: війна підірвала імідж Росії, як надійного експортера зброї

Здатність Росії підтримувати послуги з підтримки існуючих експортних контрактів, буде серйозно підірвана принаймні протягом наступних трьох-п'яти років

Брак компонентів, ймовірно, впливає на виробництво техніки на експорт

Після вторгнення в Україну та через міжнародні санкції, Росія втрачає імідж надійного експортера зброї у світі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, ще до вторгнення частка Росії на міжнародному ринку озброєнь скорочувалася. Тепер, зіткнувшись із взаємовиключними вимогами, Росія майже напевно віддасть пріоритет постачанню нових озброєнь власним силам в Україні, а не постачанню партнерів з експорту.

За даними британської розвідки, брак компонентів, ймовірно, впливає на виробництво техніки на експорт, як-от бронетехніка, ударні вертольоти та системи ППО.

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Крім того, здатність Росії підтримувати послуги з підтримки існуючих експортних контрактів, такі як постачання запасних частин та технічне обслуговування, ймовірно, буде серйозно підірвана принаймні протягом наступних трьох-п'яти років, зазначають у міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що Росія вже зіткнулася з дефіцитом високотехнологічних чипів іноземного виробництва, на які вона роками покладалася при виробництві зброї, і відчайдушно намагається його заповнити.

Тим часом, заводи, де вироблять ракети «Калібр», реактивні системи залпового вогню «Торнадо», «Град», «Смерч» та зенітно-ракетні комплекси «Стрєла-10», які Росія щодня використовує для вбивств українців, досі не перебувають під санкціями.