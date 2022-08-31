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Російський опозиціонер: Радянський Союз теж здавався непорушним, але все впало за лічені дні

Надія Клочко
glavcom.ua
Російський опозиціонер: Радянський Союз теж здавався непорушним, але все впало за лічені дні
Шендерович переконаний, що росіяни з часом відчують справжні наслідки санкцій
фото з відкритих джерел

«Занадто багато крові путінська Росія принесла Україні, і це швидко не зарубцюється»

Відомий російський письменник-сатирик і опозиціонер Віктор Шендерович вважає, що санкції тільки починають діяти і справжні їхні наслідки стануть відчутні для всіх росіян протягом пів року – двох років. Таку думку він висловив у інтерв’ю «Главкому».

«Я чув це від людей, більш поінформованих за мене. І сховатися від них принаймні міське населення не зможе. Радянський Союз теж здавався непорушним, але все впало за лічені дні з економічних причин. Через мізки не дійшло – дійшло через живіт. Сподіваюся, що до нинішнього покоління росіян також дійде через живіт. Поки страх перед Путіним буде більшим, ніж перед наслідками його політики, все так і залишатиметься. У якийсь момент, звичайно, це звалиться, але чекати швидкого падіння не доводиться», – зазначив він.

Втім навіть після падіння Росії очікувати нормальних стосунків між народами не варто і точно не найближчим часом, впевнений опозиціонер.

«Я знаю випадки, коли люди навіть зараз біжать з-під бомбардувань до Польщі, але, як і раніше, люблять Путіна і вважають, що він правий. Люди є різні. Але якщо узагальнити, швидкого виходу, звісно, не передбачається. Занадто багато крові путінська Росія принесла Україні, і це швидко не зарубцюється. Станіслав Єжи Лец казав: «Рани гояться, але залишаються рубці, які ростуть разом з нами». І ці рубці зростатимуть. Ми можемо оперувати згаданим німецьким досвідом – минули десятиліття, коли німецька мова перестала асоціюватись із Гітлером. На жаль, я вже не бачу простого виходу із цієї ситуації. Сподіваюся, що він розпочнеться якомога раніше, і для цього бажаю військової перемоги Україні», – зазначив Шендерович.

Нагадаємо, раніше у Держдепартаменті США заявили, що керівництво країни-агресорки Російської Федерації поширює міфи про ситуацію в економіці. Російський диктатор Володимир Путін насправді не здатний впоратися із санкціями, і ситуація погіршується. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США. Американське дипломатичне відомство озвучило основні фейки російської пропаганди про санкції та вказали на факти.

Відомий російський публіцист та опозиціонер Віктор Шендерович висловив думку, що у тому вигляді, в якому сьогодні існує російська держава, вона нежиттєздатна, він вважає сьогоднішню Росію «жахом світу». І щоб припинити імперський страх війни та смерті, які несе Росія, вона має розпастися або кардинально змінитися. 

Читайте також інтерв'ю: Віктор Шендерович: Воєнна поразка – останній шанс Росії
Теги: росія санкції Віктор Шендерович

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