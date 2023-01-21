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Війна в Україні спонукає Молдову приєднатися до «ширшого альянсу» – Санду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війна в Україні спонукає Молдову приєднатися до «ширшого альянсу» – Санду
За словами президентки, Молдова залишається «дуже вразливою» до російської гібридної війни через пропаганду і дезінформацію
фото з відкритих джерел

Санду: «Завдяки мужності та стійкості українців ми зараз не стикаємося з військовими погрозами».

Вторгнення Росії в Україну змушує Молдову задуматися про те, чи потрібно країні відійти від закріпленого Конституцією нейтрального статусу і приєднатися до «ширшого альянсу». Про це заявила президентка країни Мая Санду в інтерв’ю Politico.

«Зараз триває серйозна дискусія про нашу здатність захистити себе. Чи можемо ми це зробити самі, чи нам слід бути частиною більшого альянсу», - сказала Санду, відповідаючи на запитання про можливий вступ Молдови до НАТО.

Вона додала, що зміна нейтрального статусу країни має відбуватись лише демократичним шляхом, і наголосила, що зміцнення обороноздатності Молдови не є провокацією, як стверджують у кремлі.

 «Молдова – мирна країна і не розпочинала війну проти своїх сусідів. Російській пропаганді вдалося переконати частину населення, що нейтралітет означає відсутність потреби інвестувати в оборонний сектор і дозволяє нічого не роботи для власного захисту, але це неправильно», – сказала Санду.

За словами президентки, Молдова залишається «дуже вразливою» до російської гібридної війни через пропаганду і дезінформацію. «Завдяки мужності та стійкості українців ми зараз не стикаємося з військовими погрозами. Ми стикаємося з кількома ризиками, але жоден із них не зрівняється із ситуацією в Україні та з тією ціною, яку платять українці», – додала вона.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду звернулася до західних партнерів з проханням зміцнити можливості протиповітряної оборони держави. За її словами, Москва намагається дестабілізувати її країну. 

Також Санду наголошувала, що РФ зараз намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові. «Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною», – сказала президентка.

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Теги: Молдова українці Україна населення Майя Санду нейтралітет Москва війна

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