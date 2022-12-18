МЗС Росії звинуватило Молдову в «утисках російськомовних»

Росіяни вимагають реакції з боку міжнародних організацій на закриття їх телеканалів

Росія звинуватила Молдову в утисках російської нацменшини після рішення про відкликання ліценцій на мовлення у шести телеканалів

Міністерство закордонних справ Росії висунуло Молдові претензії у зв’язку із відкликання ліцензій на мовлення російських телеканалів, що поширювали пропаганду щодо війни в Україні. Відповідне повідомлення опубліковане на сайті відомства.

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Як заявили в російському МЗС, такий крок молдавської влади вони розглядають як «утиск російськомовних».

«Розглядаємо цю заборону як безприкладний акт політичної цензури, як наругу над принципом плюралізму ЗМІ та брутальне нехтування правом на свободу доступу до інформації, про свою прихильність до яких регулярно заявляють у політичному керівництві Республіки. У світлі безпрецедентних наслідків його реалізації для російськомовної частини населення країни кваліфікуємо його також як цинічний утиск прав національних меншин», – йдеться в повідомленні.

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Окрім того, МЗС Росії вимагає від профільних міжнародних організацій «дати адекватну оцінку тому, що сталося, і вжити всіх належних заходів щодо виправлення цієї неприйнятної ситуації».

Нагадаємо, комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови призупинила дію ліцензій шести телеканалів – TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova та RTR Moldova – на час дії надзвичайного стану.

Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що країна бореться з гібридною війною, у країні відзначаються спроби Москви дестабілізувати ситуацію в республіці.