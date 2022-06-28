Росія перекрила діяльність двох шведських культурних організацій

Остаточно згорнуто російсько-шведські природоохоронні ініціативи в регіоні Балтійського моря

У Росії заборонили працювати Шведському агентству міжнародного розвитку та Шведському інституту — двом державним організаціям, які займаються просуванням шведської культури та мови за кордоном. Про це йдеться у заяві на сайті МЗС РФ.

«У разі прийняття шведськими дипломатичними та консульськими установами подальших зусиль щодо просування проєктів даних відомств, їх співробітники з відповідним рефератом будуть оголошені «persona non grata». Тимчасовому повіреному у справах Швеції в Росії вручено відповідну ноту», – йдеться у заяві.

Повідомляється, що на роботу цих двох організацій у Росії Швеція виділяє 389 млн шведських крон. Але після російського вторгнення в Україну шведська сторона заявила, що всі ці кошти тепер використовуватимуться виключно для підтримки «російських демократичних, правозахисних, екологічних НУО та незалежних ЗМІ».

«Тим самим остаточно згорнуто російсько-шведські природоохоронні ініціативи в регіоні Балтійського моря та Баренцевому/Євроарктичному регіоні, а також обмін досвідом у забезпеченні соціального благополуччя та покращення умов життя людей з обмеженими можливостями, а також взаємодію по лінії державних вузів», – заявили в російському. МЗС.

Нещодавно Росія почала прямо погрожувати НАТО.

Додамо, що раніше заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони, депутат від провладної партії «Єдина Росія» Юрій Швиткін заявив, що постачаннями реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars зі США «крок за кроком рухаються до третьої світової війни». Він також закликав до удару по посольству США в Києві, назвавши його «головним центром прийняття рішень у Києві».