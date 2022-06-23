Соратник Путіна назвав об'єкт у Києві, який треба розбомбити у першу чергу

Росія знову вдалася до погроз через поставки американської зброї в Україну

Заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони, депутат від провладної партії «Єдина Росія» Юрій Швиткін заявив, що постачаннями реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars зі США «крок за кроком рухаються до третьої світової війни». Він також закликав до удару по посольству США в Києві через постачання РСЗВ Україні.

Швиткін заявив, що постачання Сполученими Штатами Україні реактивних систем залпового вогню може сильно вплинути на розвиток війни.

«Це, безумовно, досить серйозно ускладнює ситуацію. Це ще раз підкреслює рух крок за кроком до третьої світової війни з боку США. Потрібно розуміти, що ми маємо жорстко відреагувати. На мою думку, сьогодні реакція має відбуватися і на ті країни, які постачають озброєння. І не просто знищувати інфраструктуру тощо, а я вважаю, головний центр ухвалення рішень – посольство США. Я думаю, що рано чи пізно це ціллю для Збройних сил Росії, «народної міліції» «ДНР» та «ЛНР», – заявив депутат.

Російський законодавець закликав знищувати урядовий квартал у Києва.

«Моя позиція – треба знищувати урядовий квартал, треба знищувати відповідні точки. Так, ця робота ведеться з боку Міністерства оборони, але потрібно завдавати більш масованих ударів. Дивитись на це все неподобство ми не будемо. Поки б'ють по одній щоці, підставляти іншу – цього не буде», – заявив він.

Швиткін заявив, що дальність стрільби Himars становить до 195 км. Він переконаний, що Україна використає американські реактивні системи залпового вогню для ударів по території Росії.

«Це та дальність, що дозволяє досягати території нашої країни. Незалежно від того, що президент України Володимир Зеленський запевнив США, що не завдаватиме ударів по території Росії. Вірити йому аж ніяк не можна», – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що американські ракетні артилерійські системи Himars прибули в Україну.

Як відомо, 1 червня Пентагон опублікував список зброї 11-ого пакету військової допомоги, яку нададуть Україні. Серед них реактивні системи залпового вогню Himars M142.

Himars M142 (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS – ще одна РСЗВ, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується шестиколісна вантажівка, а не гусенична база.

На сьогодні Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.

Також повідомлялося, США передадуть Україні системи ППО Patriot, що допоможуть закрити небо. До слова, про необхідність розміщення зенітних ракетних комплексів Patriot на території України голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв у інтерв’ю журналу Time ще у квітні минулого року.



