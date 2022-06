Швеція пришле Україні протикорабельні ракети: що ще входить до четвертого пакету допомоги

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде повідомила про зброю, яку отримає Україна в рамках четвертого пакету допомоги від цієї скандинавської країни. Деталі пані Лінде оприлюднила у офіційному Twitter-аккаунті.

За словами членкині шведського уряду, до четвертого пакету допомоги входять протикорабельні ракети, протитанкова зброя, гвинтівки калібру 12,7 мм. Також Швеція надасть боєприпаси до усіх типів озброєння, які отримає Україна.

Крім власне військової допомоги, Швеція допоможе Україні й фінансами. Загальна сума четвертого пакету допомоги – більше 95 млн євро.

«Війна Росії проти України повинна припинитися!» – зазначила Лінде.

Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to . This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against must stop!