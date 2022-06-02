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    У світі

    Швеція пришле Україні протикорабельні ракети: що ще входить до четвертого пакету допомоги

    Швеція надасть Україні протикорабельну та протитанкову зброю - Швеція пришле Україні протикорабельні ракети: що ще входить до четвертого пакету допомоги
    Швеція надасть Україні протикорабельну та протитанкову зброю
    фото: Pixabay

    Збройні сили України отримають озброєння, здатне знищувати танки і кораблі

    Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде повідомила про зброю, яку отримає Україна в рамках четвертого пакету допомоги від цієї скандинавської країни. Деталі пані Лінде оприлюднила у офіційному Twitter-аккаунті.

    За словами членкині шведського уряду, до четвертого пакету допомоги входять протикорабельні ракети, протитанкова зброя, гвинтівки калібру 12,7 мм. Також Швеція надасть боєприпаси до усіх типів озброєння, які отримає Україна.

    Крім власне військової допомоги, Швеція допоможе Україні й фінансами. Загальна сума четвертого пакету допомоги – більше 95 млн євро.

    «Війна Росії проти України повинна припинитися!» – зазначила Лінде.

    Нагадаємо, вчора стало відомо, що новий пакет військової допомоги Україні нададуть Сполучені Штати Америки.

    Згідно новому пакету безпекової допомоги для України обсягом $700 млн США передадуть:

    • Високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси;
    • П'ять протиартилерійських радарів;
    • 2 радіолокаційні системи повітряного спостереження;
    • 1000 Javelin та 50 командно-пускових установок;
    • 6 тисяч одиниць протитанкової зброї;
    • 15 тисяч артилерійських снарядів 155-мм;
    • 4 вертольоти Мі-17;
    • 15 тактичних машин;
    • а також запчастини та обладнання.

    Крім того, Британія планує надати України ракетні системи залпового вогню М270.

    Теги: Швеція росія зброя війна Україна боєприпаси озброєння #stoprussia
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    Швеція пришле Україні протикорабельні ракети: що ще входить до четвертого пакету допомоги