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    Політика

    Росія розширила список недружніх територій

    Багамські острови потрапили в немилість РФ - Росія розширила список недружніх територій
    Багамські острови потрапили в немилість РФ
    фото з відкритих джерел

    Острови Гернсі і Мен включені в список недружніх держав як такі, що підтримали санкції, накладені на РФ Великобританією

    Уряд країни-агресорки включив Багами, а також острови Гернсі (Нормандські острови) і Мен (коронне володіння Великобританії) в список іноземних держав і територій, що здійснюють недружні дії проти РФ, російських компаній і громадян. Про це повідомляє пресслужба уряду, відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, пишуть пропагандистські ЗМІ.

    У доповіді наголошується, що острови Гернсі і Мен включені в список недружніх держав як такі, що підтримали санкції, накладені на Росію Великобританією, а Багамські острови – за введення заборони на будь-які операції з Банком Росії, Міністерством фінансів РФ і рядом кредитних організацій РФ.

    Нагадаємо, 7 березня уряд Російської Федерації затвердив перелік країн, які, на думку керівництва країни-агресора, вчиняють щодо РФ «недружні дії».

    До списку «недружніх країн» увійшло майже 50 держав. Це, зокрема, Україна, усі країни Євросоюзу, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія і навіть Федеративні Штати Мікронезії.

    Пізніше президент Росії підписав указ проти цілої низки країн та компаній, дії яких щодо Росії сам Кремль вважає «недружніми». Текст указу оприлюднений на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

    До списку «недружніх країн» увійшло майже 50 держав. Це, зокрема, Україна, усі країни Євросоюзу, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія і навіть Федеративні Штати Мікронезії.

    Теги: росія окупанти санкції війна Україна окупація указ #stoprussia
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    Росія розширила список недружніх територій