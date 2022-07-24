Росія розширила список недружніх територій

Острови Гернсі і Мен включені в список недружніх держав як такі, що підтримали санкції, накладені на РФ Великобританією

Уряд країни-агресорки включив Багами, а також острови Гернсі (Нормандські острови) і Мен (коронне володіння Великобританії) в список іноземних держав і територій, що здійснюють недружні дії проти РФ, російських компаній і громадян. Про це повідомляє пресслужба уряду, відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, пишуть пропагандистські ЗМІ.

У доповіді наголошується, що острови Гернсі і Мен включені в список недружніх держав як такі, що підтримали санкції, накладені на Росію Великобританією, а Багамські острови – за введення заборони на будь-які операції з Банком Росії, Міністерством фінансів РФ і рядом кредитних організацій РФ.

Нагадаємо, 7 березня уряд Російської Федерації затвердив перелік країн, які, на думку керівництва країни-агресора, вчиняють щодо РФ «недружні дії».

До списку «недружніх країн» увійшло майже 50 держав. Це, зокрема, Україна, усі країни Євросоюзу, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія і навіть Федеративні Штати Мікронезії.