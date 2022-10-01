Розвал Росії: ерзяни хочуть створити окрему державу

З'їзд визнав Республіку Мордовія, Пензенську, Ульянівську, Нижегородську, Рязанську та Самарську області нелегітимними територіально-адміністративними утвореннями

В естонському місті Отепя завершив роботу Ерзянський національний з'їзд, скликаний в еміграції через репресії, що посилюються в РФ. Делегатами, після бурхливих обговорень і суперечок, були прийняті резонансні постанови: про нові цілі та завдання національного руху, які включають боротьбу за незалежність та вихід ерзянських територій зі складу РФ, затвердження бажаних кордонів, а також ключові принципи побудови нового державного утворення.

На розгляд делегатів було винесено дуже гострі політичні питання. Зокрема, було знайдено консенсус щодо найважчої теми – державного будівництва. Виживання ерзян як народу у складі РФ неможливе – такий вердикт делегатів. Вихід – створення федеративної держави Ерзянь Мастор.

З'їзд визнав Республіку Мордовія, Пензенську, Ульянівську, Нижегородську, Рязанську та Самарську області нелегітимними територіально-адміністративними утвореннями, а органи влади цих утворень – органами без представницьких функцій. Такими, що не можуть представляти багатонаціональне населення цих територій.

Після гарячих дискусій делегати заявили, що подальше перебування у складі Російської Федерації територій, де компактно проживає народ ерзя, означає остаточне зникнення ерзян як народу: «Жоден аспект політики Російської Федерації чи Республіки Мордовія не спрямовано на збереження ерзянського народу, його національної ідентичності, культури, мови, релігії. Більше того, політика, що проводиться Кремлем щодо ерзян, як і інших фінно-угорських народів, націлена на наше якнайшвидше розчинення в російському етносі. Російська Федерація реалізує щодо ерзян політику прихованого етноциду».

Ерзяни не тільки звинуватили російську владу в прихованому етноциді, а й прямо заявили про бажання створити окрему державу, детально окресливши її межі, політичний режим і державний устрій: «Збереження ерзянського народу, його розвиток та реалізація національних, економічних, політичних та інших прав можливі лише у самостійній державі – Ерзянь Мастор. Створення Ерзянь Мастор є головним завданням ерзянського національного руху. З'їзд бачить державу ерзян як абсолютно самостійне демократичне правове державне утворення – федеративну республіку Ерзянь Мастор. У державі Ерзянь Мастор ерзянський народ реалізує своє право самовизначення. Держава бере курс на побудову політичної нації – де ерзянином буде кожен громадянин федерації, незважаючи на його етнічне походження. Реалізація громадянами Ерзянь Мастор права на збереження та розвиток своїх національних ідентичностей, мов та культур буде закріплено у Конституції. Територія держави включатиме землі Республіки Мордовія, Пензенську, Ульянівську, частини Нижегородської, Рязанської та Самарської областей. Адміністративний устрій: 8 кантонів (з яких два – татарські національні) та автономна Мокшанська Республіка. Столиця федерації – Саран Ош».

Окремо було ухвалено політичну програму національного руху, затверджено кордони Ерзян Мастор, національний герб та гімн.

Ерзяни засудили вторгнення ЗС РФ в Україну, мобілізацію на землях корінних народів, висловили солідарність із протестувальниками в Дагестані, Якутії та в інших колоніальних республіках, підтримали Декларацію про деколонізацію Росії, прийняту в Празі 23 липня 2022 року на Форумі вільних народів Росії та закликали народи Російської Федерації до боротьби за розвал імперії та створення на захоплених землях цих народів незалежних держав.

«У повітрі відчувається наелектризованість: і ерзяни, і естонці розуміють, що Росія зайшла в завершальну стадію свого існування і в 2023 році визначаться кордони нових держав. У цьому контексті З'їзд суттєво додав суб'єктності нашому народу», – ділиться враженнями член президії З'їзду Аріс-Антон Смирнов, політичний емігрант нової хвилі.

Ерзя – один із найчисельніших фінно-угорських народів РФ, що проживає в Поволжі. Під час Всеросійських переписів населення ерзян нерідко записують під екзонімом «мордва», поєднуючи в одну національну групу з мокшанами, що ускладнює підрахунок ерзян. Загальна чисельність – близько 500 тис осіб. Ерзянська мова – фінно-угорська мова фінноволзької групи, одна з трьох державних мов Республіки Мордовія, поряд з мокшанською та російською. Визнають християнство (православ'я та лютеранство), а також традиційну національну релігію інешкіпазію.

Раніше повідомлялося, що шість корінних народів Росії створюють Лігу вільних націй – політичну платформу з метою деколонізації народів РФ та набуття її суб’єктами реального суверенітету.

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