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Російські ЗМІ уже заявили, що окупанти вивели війська з Лиману

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російські ЗМІ уже заявили, що окупанти вивели війська з Лиману
Російські війська демонструють черговий «жест доброї волі»
фото з відкритих джерел

Російському командуванню довелось вивести війська з Лиману через невигідне розташування окупантів

Збройні сили України взяли в оточення окупаційні російські війська у Лимані. Проте, у міністерстві оборони РФ знайшли інше пояснення втечі росіян з української землі. Пропагандистські ЗМІ розганяють повідомлення про те, що їхні війська зайняли більш вигідні позиції.

Російські ЗМІ уже заявили, що окупанти вивели війська з Лиману фото 1

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка. 

Тим часом аналітики ISW розповіли, коли ЗСУ відвоюють Лиман.

 

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Теги: війна Лиман Україна

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