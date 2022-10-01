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Експрезидент Монголії переконаний, що Путін влаштував геноцид росіян

Юрій Лящук
glavcom.ua
Експрезидент Монголії переконаний, що Путін влаштував геноцид росіян
Путін фактично веде війну проти свого народу
фото з відкритих джерел

Російська влада на війну проти України відправляє досить велику кількість представників нацменшин, саме з найбідніших регіонів РФ

На війні проти України кількість загиблих серед малих народів РФ перевищує втрати серед росіян. На цьому в інтерв’ю телеканалу FREEДОМ акцентував четвертий президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж.

«Я думаю, що ще до початку війни Путін фактично вів війну проти свого народу. Тепер він використовує цих знедолених людей проти незалежної, вільної України. Що мене дуже розчарувало від початку війни – більшість людей, які беруть участь у путінській війні, були представниками національних меншин. Подивився статистику. Якщо з Підмосков’я вмирає один солдат, то з Бурятії гине 625 людей. Я вважаю, що це геноцид”, – сказав Елбегдорж.

Колишній президент Монголії акцентував, що для президента Володимира Путіна смерті громадян Росії на війні проти України – це лише цифри.

Щодо багатьох фактів скоєння військових злочинів в Україні, зокрема представниками російських нацменшин Елбегдорж вважає, що «більшість з них змушують робити це».

«І я справді жалкую про це. Це солдати, які стріляють в українців, убивають та роблять там дуже погані речі. Я думаю, що більшість із них змушують це робити. Але якщо вони перейшли межу і порушили закон, вони мають покарати за це», – пояснив свою позицію колишній президент Монголії.

Нагадаємо, оголошена в РФ «часткова мобілізація» не має конкретних термінів і завершиться лише за рішенням російського диктатора Володимира Путіна.

Як відомо, від 21 вересня у Росії триває «могилізація». Росіяни б'ються між собою та палять адмінбудівлі. За даними Генштабу, в Росії після оголошення часткової мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості.

Після оголошення російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. 

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.

 

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Теги: війна мобілізація росія Монголія

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