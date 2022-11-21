Саакашвілі прокоментував заяви про своє нібито отруєння
Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі закликав не політизувати питання щодо погіршення стану його здоров’я
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що ніколи не висловлював своїм адвокатам підозри про своє отруєння у клініці «Вівамед», в якій він перебуває на лікуванні з 12 травня. Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.
«Хочу заявити, що ніколи не розповідав жодному зі своїх адвокатів, що підозрював отруєння. Спекуляції на цю тему неактуальні», – зазначив Саакашвілі.
Політик визнав, що стан його здоров’я дійсно погіршується, водночас Саакашвілі наголосив, що лікарі надають йому усю необхідну допомогу.
«Хочу подякувати медичній спільноті за підтримку. Я дуже вдячний за їхню професійну підтримку. Моє здоров'я дійсно погіршується, особливо в останні два місяці. Лікарі «Вівамед» роблять усе можливе. Важливо довіряти спеціалістам і не потрібно політизувати це питання», – наголосив він.
Зазначимо, раніше адвокат Саакашвілі заявив про отримання перших результатів експертизи, які підтверджують, що експрезидента могли отруїти після арешту, чим і пояснюються його проблеми зі здоров’ям.
За словами адвоката, результати експертизи опублікують через два дні, а на даному етапі він може сказати лише про те, що у висновку є перелік виявлених в організмі Саакашвілі отруйних речовин. Матір Саакашвілі Гіулі Аласанія сказала, що йдеться про підвищений вміст важких металів – ртуті, барію, талію.
Адвокат додав, що потрібні також додаткові дослідження для встановлення часу, коли могло статися отруєння – чи це було ще у в’язниці, чи після переведення у клініку «Вівамед», де Саакашвілі перебуває останні кілька місяців.
Водночас Пенітенціарна служба Грузії прокоментувала заяву адвоката і матері експрезидента країни Михайла Саакашвілі про те, що його могли отруїти після арешту і свідченням цього є результати експертизи. У службі з виконання покарань наголосили, що не отримували ні від кого офіційних документів, які би підтверджували заяви про можливе отруєння Саакашвілі під час перебування під вартою.
«Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживають необхідних медичних заходів. Для запобігання дезінформації, закликаємо усіх утриматися від поширення неперевіреної та необгрунтованої інформації», – йдеться у заяві.
Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня він був затриманий у Тбілісі, після чого поміщений до в'язниці у місті Руставі, де оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі. 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня поточного року Саакашвілі був поміщений до цивільної клініки «Вівамед» у Тбілісі, де він перебуває і нині.
У Грузії Саакашвілі є фігурантом декількох кримінальних проваджень. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.
Нагадаємо, раніше адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе повідомив, що лікарі підозрюють у колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі туберкульоз та деменцію. Загалом ув’язненого політика перевіряють на 34 захворювання.
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