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Саакашвілі прокоментував заяви про своє нібито отруєння

Надія Клочко
glavcom.ua
Саакашвілі прокоментував заяви про своє нібито отруєння
Михайло Саакашвілі був арештований у Грузії восени 2021 року
фото: Reuters

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі закликав не політизувати питання щодо погіршення стану його здоров’я

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що ніколи не висловлював своїм адвокатам підозри про своє отруєння у клініці «Вівамед», в якій він перебуває на лікуванні з 12 травня. Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

«Хочу заявити, що ніколи не розповідав жодному зі своїх адвокатів, що підозрював отруєння. Спекуляції на цю тему неактуальні», – зазначив Саакашвілі.

Політик визнав, що стан його здоров’я дійсно погіршується, водночас Саакашвілі наголосив, що лікарі надають йому усю необхідну допомогу.

«Хочу подякувати медичній спільноті за підтримку. Я дуже вдячний за їхню професійну підтримку. Моє здоров'я дійсно погіршується, особливо в останні два місяці. Лікарі «Вівамед» роблять усе можливе. Важливо довіряти спеціалістам і не потрібно політизувати це питання», – наголосив він.

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Зазначимо, раніше адвокат Саакашвілі заявив про отримання перших результатів експертизи, які підтверджують, що експрезидента могли отруїти після арешту, чим і пояснюються його проблеми зі здоров’ям.

За словами адвоката, результати експертизи опублікують через два дні, а на даному етапі він може сказати лише про те, що у висновку є перелік виявлених в організмі Саакашвілі отруйних речовин. Матір Саакашвілі Гіулі Аласанія сказала, що йдеться про підвищений вміст важких металів – ртуті, барію, талію.

Адвокат додав, що потрібні також додаткові дослідження для встановлення часу, коли могло статися отруєння – чи це було ще у в’язниці, чи після переведення у клініку «Вівамед», де Саакашвілі перебуває останні кілька місяців.

Водночас Пенітенціарна служба Грузії прокоментувала заяву адвоката і матері експрезидента країни Михайла Саакашвілі про те, що його могли отруїти після арешту і свідченням цього є результати експертизи. У службі з виконання покарань наголосили, що не отримували ні від кого офіційних документів, які би підтверджували заяви про можливе отруєння Саакашвілі під час перебування під вартою.

«Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживають необхідних медичних заходів. Для запобігання дезінформації, закликаємо усіх утриматися від поширення неперевіреної та необгрунтованої інформації», – йдеться у заяві.

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня він був затриманий у Тбілісі, після чого поміщений до в'язниці у місті Руставі, де оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі. 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня поточного року Саакашвілі був поміщений до цивільної клініки «Вівамед» у Тбілісі, де він перебуває і нині.

У Грузії Саакашвілі є фігурантом декількох кримінальних проваджень. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.

Нагадаємо, раніше адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе повідомив, що лікарі підозрюють у колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі туберкульоз та деменцію. Загалом ув’язненого політика перевіряють на 34 захворювання.

Теги: отруєння Михайло Саакашвілі Грузія

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