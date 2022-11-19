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В організмі Саакашвілі знайшли ртуть: мати експрезидента Грузії розповіла про його стан

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В організмі Саакашвілі знайшли ртуть: мати експрезидента Грузії розповіла про його стан
фото: Reuters

Жінка переконана, що отруйна речовина потрапила в організм Саакашвілі штучно

Мати експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію. Про це пише mtavari.tv.

«У його тілі була ртуть, барій, талій. Звідки вона туди потрапила – невідомо. Це інтоксикація, і це теж дає підстави для його негайного звільнення», – сказала Аласанія.

Вона переконана в тому, що отруйна речовина потрапила в організм Саакашвілі штучно, адже «людина перебуває одна в ізоляції».

Раніше адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе повідомив, що лікарі підозрюють у колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі туберкульоз та деменцію. Загалом ув’язненого політика перевіряють на 34 захворювання.

У липні адвокат Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що його підзахисний залишає політику. За словами адвоката, основне питання, яке стоїть сьогодні на порядку денному, це порятунок життя Саакашвілі.

Мати експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію. Про це пише mtavari.tv.

«У його тілі була ртуть, барій, талій. Звідки вона туди потрапила – невідомо. Це інтоксикація, і це теж дає підстави для його негайного звільнення», – сказала Аласанія.

Вона переконана в тому, що отруйна речовина потрапила в організм Саакашвілі штучно, адже «людина перебуває одна в ізоляції».

Раніше адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе повідомив, що лікарі підозрюють у колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі туберкульоз та деменцію. Загалом ув’язненого політика перевіряють на 34 захворювання.

У липні адвокат Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що його підзахисний залишає політику. За словами адвоката, основне питання, яке стоїть сьогодні на порядку денному, це порятунок життя Саакашвілі.

 

Теги: Михайло Саакашвілі політика звільнення адвокат

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