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Захист Саакашвілі заявив про його отруєння, влада Грузії відреагувала: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Захист Саакашвілі заявив про його отруєння, влада Грузії відреагувала: подробиці
Саакашвілі був затриманий у Грузії у вересні 2021 року
фото з відкритих джерел

Представники Михайла Саакашвілі заявляють, що лікарі в його організмі виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію

Пенітенціарна служба Грузії прокоментувала заяву адвоката і матері експрезидента країни Михайла Саакашвілі про те, що його могли отруїти після арешту і свідченням цього є результати експертизи. Заяву відомства наводить «Новости-Грузия».

У службі з виконання покарань наголосили, що не отримували ні від кого офіційних документів, які би підтверджували заяви про можливе отруєння Саакашвілі під час перебування під вартою.

«Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживають необхідних медичних заходів. Для запобігання дезінформації, закликаємо усіх утриматися від поширення неперевіреної та необгрунтованої інформації», – йдеться у заяві.

Зазначимо, раніше адвокат Саакашвілі заявив про отримання перших результатів експертизи, які підтверджують, що експрезидента могли отруїти після арешту, чим і пояснюються його проблеми зі здоров’ям.

За словами адвоката, результати експертизи опублікують через два дні, а на даному етапі він може сказати лише про те, що у висновку є перелік виявлених в організмі Саакашвілі отруйних речовин. Матір Саакашвілі Гіулі Аласанія сказала, що йдеться про підвищений вміст важких металів – ртуті, барію, талію.

Адвокат додав, що потрібні також додаткові дослідження для встановлення часу, коли могло статися отруєння – чи це було ще у в’язниці, чи після переведення у клініку «Вівамед», де Саакашвілі перебуває останні кілька місяців.

Речниця грузинського експрезидента Дарина Чиж також заявила про отруєння Саакашвілі.

«Михайла Саакашвілі отруїли. В його організмі виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію. Такий висновок зробили іноземні лікарі», – написала вона у Facebook.

За її словами, Саакашвілі давно підозрював, що його отруїли, і що саме через це його хвороби розвиваються так стрімко.

Захист Саакашвілі заявив про його отруєння, влада Грузії відреагувала: подробиці фото 1

Нагадаємо, експрезидент Грузії і громадянин України Михайло Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, з травня 2022 року його перевели до клініки.

Раніше адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе повідомив, що лікарі підозрюють у колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі туберкульоз та деменцію. Загалом ув’язненого політика перевіряють на 34 захворювання.

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Теги: Грузія Михайло Саакашвілі

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