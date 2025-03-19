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Сенатора-республіканця заарештовано за розбещення неповнолітньої дівчини

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Сенатора-республіканця заарештовано за розбещення неповнолітньої дівчини
Ейхорн є одним із п’яти авторів законопроекту про «синдром розладу Трампа»
фото: kstp

У Міннесоті за підозрою в розбещенні 17-річної дівчини був заарештований співавтор законопроекту про «синдром розладу Трампа»

Законодавця штату Міннесота від Республіканської партії Джастіна Ейхорна заарештували за нібито схиляння неповнолітньої до проституції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Сенатор-республіканець нібито поїхав, щоб зустрітися з 17-річною дівчниою, яку, як він думав, зустрів в Інтернеті, але натомість приїхав до поліцейського під прикриттям.

«Сенатор Міннесоти Джастін Ейкорн був заарештований і засуджений у вівторок. Він вважав, що розмовляв із 17-річною дівчиною, але натомість спілкувався з детективами з відділу поліції Блумінгтона, штат Міннесота», – стверджує поліція.

На сайті Сенату Міннесоти зазначено, що він одружений і має чотирьох дітей.

«Якщо ви, будучи 40-річним чоловіком, приходите до району "Помаранчевих комбінезонів" з наміром мати стосунки з чиєюсь дитиною, очікуйте, що ми вас заарештуємо», – заявив Букер Ходжес із поліцейського департаменту Блумінгтона.

Республіканська партія Сенату Міннесоти закликала Ейхорна піти у відставку

«У Джастіна попереду важкий шлях, і він повинен зосередитися на своїй сім’ї», – йдеться в заяві фракції.

Ейхорн є одним із п’яти авторів законопроекту, представленого цього тижня, який класифікує «синдром розладу Трампа» як психічне захворювання. Цей принизливий термін часто використовують прихильники Трампа, щоб стверджувати, що ліберали одержимі Трампом аж до психічної хвороби.

Законопроект визначає синдром як «гострий напад параної у інших нормальних людей, який є реакцією на політику та президентство президента Дональда Дж. Трампа. Симптоми можуть включати спричинену Трампом загальну істерику, яка призводить до нездатності розрізняти законні розбіжності в політиці та ознаки психічної патології в поведінці президента Дональда Дж. Трампа». Вирази синдрому можуть включати «гостру ворожість» до Трампа або «відкриті акти агресії та насильства проти будь-кого, хто підтримує президента Дональда Трампа або будь-що, що символізує президента Дональда Трампа».

Законопроект викликав національні заголовки та критику з боку лівих. Лідер більшості в сенаті штату Ерін Мерфі назвала цей законопроект «можливо, найгіршим в історії Міннесоти» і сказала, що якщо це жарт, то він марнує час і применшує реальні проблеми психічного здоров’я. Якщо це серйозно, то це «образа свободи слова та вияв небезпечного рівня лояльності до авторитарного президента».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним «дуже доброю і продуктивною». За словами Трампа, під час розмови вдалося домовитися про негайне припинення вогню по всіх об'єктах енергетики та інфраструктури.

За словами речниці Білого дому, обидва лідери погодилися, що війна в Україні має завершитися тривалим миром. Почнеться цей процес з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Після цього – повне припинення вогню і встановлення постійного миру. Переговори розпочнуться негайно на Близькому Сході.

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Теги: США арешт Сенат США

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