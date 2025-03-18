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Трамп зробив першу заяву після розмови з Путіним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп зробив першу заяву після розмови з Путіним
Глава США назвав розмову з очільником Кремля «дуже доброю і продуктивною»
фото: AP

За словами американського президента, Росія та Україна хочуть завершити війну

Президент США Дональд Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним «дуже доброю і продуктивною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, під час розмови вдалося домовитися про негайне припинення вогню по всіх об'єктах енергетики та інфраструктури.

«З розумінням того, що ми будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, врешті-решт, над завершенням цієї жахливої війни між Росією та Україною», – додав він.

Як наголосив американський президент і очільник Кремля, і президент України Володимир Зеленський хотіли б, аби війна закінчилася.

«Було обговорено багато елементів мирного договору, включаючи той факт, що тисячі солдатів гинуть, і президент Путін, і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося. Цей процес зараз в повній силі, і ми, сподіваємось, заради Людства, зробимо цю роботу!» – каже Трамп.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Представник Білого дому повідомив NBC News, дзвінок тривав понад півтори години.

Раніше американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з російським диктатором Путіним. Як повідомлялося, американський президент Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним планував обговорити питання територій і «поділ певних активів» між РФ і Україною.

Як стало відомо, російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Також російський диктатор заявив президенту США, що завтра, 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп «сповнений рішучості» укласти мирну угоду для завершення російсько-української війни. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт наголосила, що США перебувають «на фінішній прямій».

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Теги: путін США Дональд Трамп перемир'я переговори

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