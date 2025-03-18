США попросили Німеччину надіслати більше яєць

США попросили ФРН наростити постачання яєць для вирішення проблеми дефіциту

США звернулися до німецьких постачальників яєць із проханням збільшити їхній експорт у країну на тлі дефіциту цього товару через спалах пташиного грипу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Der Spiegel.

Журнал Der Spiegel, посилаючись на представника Німецької асоціації виробників яєць, пише, що США звертались до ФРН із відповідним запитом.

«Ми дійсно отримали запит із США», – заявив він у розмові з виданням, відмовившись повідомляти інші подробиці. За оцінками Spiegel, імпорт яєць з Європи націлений на боротьбу зі зростанням цін на цей товар у США через його нестачу. На цьому тлі країна також звернулася до інших європейських держав, включаючи Данію та Швецію з аналогічними проханнями.

За інформацією президента Німецької асоціації виробників яєць Ханса-Петера Гольдника, невеликі партії продукту вже експортуються до США, проте їх обсяги вкрай малі. Він пояснив, що у ФРН масштаби виробництва яєць також невеликі. Так, 2023 року лише 73% спожитих у країні яєць були місцевого виробництва.

У останні місяці спостерігається дефіцит курячих яєць і зберігаються високі ціни цей товар. Причиною цього стала загибель у листопаді – грудні 2024 року 17,2 млн курей-несучок. На відновлення поголів'я можуть піти місяці. У січні вартість дюжини яєць становила $5,29, тоді як рік тому ціна була на рівні близько $3,5. У деяких штатах магазини запроваджують обмеження на продаж – не більше однієї упаковки яєць в одні руки. Нова хвиля поширення пташиного грипу почалася в США з диких птахів у штаті Південна Кароліна у січні 2022 року, у липні того ж року вірус був зафіксований у Каліфорнії.

Нагадаємо, у США ціни на яйця у лютому досягли нового рекорду, сягнувши $5,90 за дюжину (12 штук), що еквівалентно приблизно 20 грн за одне яйце.

Напередодні фінська влада не стала погоджувати постачання курячих яєць у США, що зіткнулися з дефіцитом цього товару, посилаючись на труднощі з бюрократією.