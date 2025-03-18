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До чого договорилися Трамп і Путін? Версії Кремля і Білого дому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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До чого договорилися Трамп і Путін? Версії Кремля і Білого дому
Розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна тривала понад дві години
фото з відкритих джерел

Після завершення переговорів між лідерами країн і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви, які значно різнилися одна від одної

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з главою Кремля. Власне розмова політиків тривала понад дві години.

Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Заява Білого дому

За словами речниці Білого дому, обидва лідери погодилися, що війна в Україні має завершитися тривалим миром. Почнеться цей процес з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Після цього – повне припинення вогню і встановлення постійного миру. Переговори розпочнуться негайно на Близькому Сході.

Білий дім називає Близький Схід регіоном «потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам». Трамп і Путін також говорили про зупинку розповсюдження стратегічних озброєнь і взаємодію з іншими країнами, аби цьому запобігти.

Не обійшлося і без ідеї покращення двосторонніх відносин між США і Росією. Білий дім переконаний, що це «має величезні переваги», зокрема «величезні економічні угоди і геополітичну стабільність».

Заява Кремля

На відміну від заяви США про абсолютну згоду Росії на перемирʼя, Кремль висунув декілька ультиматумів. Серед них – припинення мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ.

За словами пресслужби Кремля, глава Росії заявив про готовність до спільного з американськими партнерами ретельного опрацювання можливих шляхів врегулювання війни, однак з урахуванням «усунення першопричин кризи, законні інтереси Росії в галузі безпеки».

Крім того, Кремль, який неодноразово порушував мирні домовленості та режими припинення вогню, наголосив на недовірі до Києва. Начебто Україна саботувала і порушувала домовленості, однак не вказавши про які саме мова.

Крім того, Путін пожалівся Трампу на контроль Силами оборони України частини Курської області та звинуватив ЗСУ у «варварських злочинах терористичного характеру проти населення Курщини».

Як зазначив Кремль, після розмови з Трампом про відмову обстрілів енергетики Путін «позитивно відгукнувся» та «одразу дав російським військовим відповідну команду». Однак станом на зараз відомо про обстріл росіянами по енергетиці в Слов'янську на Донеччині.

Кремль заявив, що Путін «конструктивно» відреагував на ідею реалізації ініціативи, що стосується безпеки судноплавства в акваторії Чорного моря. Домовлено розпочати переговори для додаткового опрацювання конкретних деталей.

Також будуть створені російська та американська експертні групи для врегулювання війни у двосторонньому режимі. За словами пресслужби Кремля, будуть зроблені спільні зусилля з метою стабілізації обстановки в кризових точках, налагодження взаємодії в питаннях ядерного нерозповсюдження і глобальної безпеки.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Російський диктатор підтримав ідею президента США про взаємну відмову на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Політики погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Також Трамп і Путін говорили про двосторонні відносини між країнами.

Крім того, російський диктатор заявив президенту США, що завтра, 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175.

Тим часом Дональд Трамп назвав телефонну розмову з Володимиром Путіним «дуже доброю і продуктивною».

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Теги: Дональд Трамп путін війна переговори перемир'я

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