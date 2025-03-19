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Адміністрація Трампа розглядає можливість відмовитися від командування НАТО в Європі

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Адміністрація Трампа розглядає можливість відмовитися від командування НАТО в Європі
Відмова стала б серйозною символічною зміною балансу сил у НАТО
фото з відкритих джерел

США контролює військові операції НАТО протягом майже 75 років

У рамках кампанії зі скорочення витрат Пентагону, адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість припинення командування НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Пентагон проводить значну реструктуризацію бойових командувань і штабів збройних сил США. І один із планів, що розглядаються, за словами двох чиновників оборони, передбачає відмову США від ролі Верховного головнокомандувача об’єднаними збройними силами НАТО в Європі – відомого у військовій мові як SACEUR.

Генерал, який зараз обіймає цю посаду, який також є головою Європейського командування США, був головним командувачем, який наглядав за підтримкою України у її війні проти Росії. Незрозуміло, скільки часу може тривати така реорганізація, і вона може бути змінена до моменту завершення.

Як зазначає видання, відмова США від SACEUR стала б, нічим іншим як, серйозною символічною зміною балансу сил у НАТО, альянсі, який визначав європейську безпеку та мир після Другої світової війни.

Адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, який обіймав посаду верховного головнокомандувача НАТО в Європі з 2009 по 2013 роки, зазначив, що така відмова стала б серйозною символічною зміною балансу сил у НАТО, альянсі, який визначав європейську безпеку та мир після Другої світової війни.

«Це було б політичною помилкою епічного масштабу. Ми втратили б величезну кількість впливу в НАТО, і це було б правильно сприйнято як, ймовірно, перший крок до повного виходу з Альянсу», – зазначив Ставрідіс.

Запропонована реструктуризація з’явилася на тлі того, що адміністрація Трампа скоротила витрати та персонал у федеральному уряді. А президент Дональд Трамп і міністр оборони Піт Хегсет чітко дали зрозуміти, що нова адміністрація хоче, щоб європейські партнери взяли на себе більше відповідальності за оборону Європи. Якщо США таки відмовляться від SACEUR, інші країни НАТО, швидше за все, повинні будуть вибирати між собою, яка країна висуне командира.

Трамп неодноразово критикував членів НАТО за те, що вони не досягли встановлених Альянсом цілей щодо відсотка ВВП, який кожна країна повинна витрачати на оборону. Він також розглядає серйозні зміни в політиці, згідно з якими США можуть відійти від ключового принципу альянсу колективної безпеки й не захищати члена НАТО від агресора, якщо ця країна не досягла порогу витрат на оборону.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News прокоментував розмову з російським диктатором Путіним, яка відбулась 18 березня. За його словами, призупинення військової допомоги в Україні не фігурувала в розмові президентів США та Росії.

«Ми взагалі не обговорювали це питання. Обговорили багато тем, але нічого про припинення допомоги», – сказав Трамп.

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Теги: Адміністрація Президента Дональд Трамп НАТО Європа

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