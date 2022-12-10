Шольц розказав, як його дивує Путін

З початку війни в Україні Шольц неодноразово дзвонив до Путіна

Канцлер Німеччини заявив, що переговори з Путіним продовжаться

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що президент Росії Володимир Путін навряд чи піде на поступки у війні проти України. Про це повідомляє Bild.

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«Кожного разу, коли я розмовляю з Путіним, він дуже чітко дає зрозуміти, що йдеться про завоювання... Він хоче силоміць відвоювати частину української території», – заявив Шольц на зустрічі з виборцями в Потсдамі.

Канцлера дивує, що президент РФ робить такі заяви на тлі відчутних втрат російської армії.

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«Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Можливо, 100 000», – сказав Шольц.

Він наголосив, що незважаючи на відмінності у поглядах, переговори з Путіним продовжаться.

З початку війни в Україні Шольц неодноразово дзвонив до Путіна. Остання розмова на початку грудня ознаменувалася взаємними звинуваченнями. Шольц засудив російські атаки на українську інфраструктуру Путіна.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у статті для журналу Foreign Affairs розповів, що Німеччина повинна стати гарантом безпеки у Європі й НАТО захищатиметься від російської агресії. Також він застеріг від нової холодної війни через поділ світу на блоки та закликав спрямувати зусилля на створення нових партнерств.

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Напередодні Шольц пообіцяв передати Україні більше зброї. Зброя партнерів має дуже суттєвий вплив на здатність України гарантувати свою територіальну цілісність та суверенітет. Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.

У той же час, президента Росії Володимира Путіна розчарувала заява ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією.